Воюющий на СВО житель Екатеринбурга был объявлен дезертиром и остался без выплат

Posted 5 марта, 12:26
Published 5 марта, 12:26
Modified 5 марта, 12:28
Updated 5 марта, 12:28
Свердловчанин на СВО состоит в одной из мотострелковых бригад. В 2023 году ему предложили перевестись в другое воинскую часть, но он отказался.
Затем защитник Родины заметил, что ему перестали перечислять денежное довольствие. Оказалось, что документально его все-таки приписали к иной воинской части, а затем и вовсе объявили дезертиром.
Военнослужащий обратился за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову. Боец пояснил, что его нахождение на фронтовой линии могут подтвердить все сослуживцы.
Затем прошла проверка прокуратуры, которая подтвердила правдивость слов Андрея. Ему выплатили все долги, а также сняли статус СОЧ. В соцсетях депутат сообщил, что будет следить за развитием этой ситуации.