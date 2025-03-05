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Posted 5 марта, 12:26

Published 5 марта, 12:26

Modified 5 марта, 12:28

Updated 5 марта, 12:28

Воюющий на СВО житель Екатеринбурга был объявлен дезертиром и остался без выплат

Воюющий на СВО житель Екатеринбурга был объявлен дезертиром и остался без выплат

5 марта 2025, 12:26
Фото: 1MI.
Житель Екатеринбурга Андрей, который отправился на фронт в 2022 году, был неправомерно объявлен дезертиром. Он не перевелся в другую воинскую часть, потому что не захотел оставлять своих боевых товарищей.

Свердловчанин на СВО состоит в одной из мотострелковых бригад. В 2023 году ему предложили перевестись в другое воинскую часть, но он отказался.

Затем защитник Родины заметил, что ему перестали перечислять денежное довольствие. Оказалось, что документально его все-таки приписали к иной воинской части, а затем и вовсе объявили дезертиром.

Военнослужащий обратился за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову. Боец пояснил, что его нахождение на фронтовой линии могут подтвердить все сослуживцы.

Затем прошла проверка прокуратуры, которая подтвердила правдивость слов Андрея. Ему выплатили все долги, а также сняли статус СОЧ. В соцсетях депутат сообщил, что будет следить за развитием этой ситуации.

Напомним, что ранее пропавший без вести свердловчанин ошибочно был объявлен дезертиром.

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