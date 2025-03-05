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Posted 5 марта, 13:25

Published 5 марта, 13:25

Modified 5 марта, 13:27

Updated 5 марта, 13:27

За погибших сотрудников тагильской полиции помолились в Вознесенском храме

За погибших сотрудников тагильской полиции помолились в Вознесенском храме

5 марта 2025, 13:25
Фото: 1MI.
Днем 5 марта 2025 года из Нижнего Тагила в Скорбященский женский монастырь выехал автобус с членами семей погибших сотрудников полиции.

Транспорт отправился в полвторого от здания МУ МВД России «Нижнетагильское», которое расположено на улице Островского, 7. Поездку для членов семей погибших полицейских организовал в том числе и Общественный совет при МВД.

В Вознесенском храме молились за упокой погибших полицейских и за здравие тех, кто нас защищает. Матушка Мария обстоятельно рассказала о монастыре и об истории его создания, — написал в соцсетях член общественного совета при полиции Леонид Мартюшев.
Фото: Леонид Мартюшев

Напомним, что весной 2024 года в Екатеринбурге состоялся Всероссийский молебен о Победе.

Первый «Всероссийский молебен о Победе» прошел в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Церковь#Родственники#Монастырь#Погибшие#Молитва#Леонид Мартюшев
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