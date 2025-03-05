За погибших сотрудников тагильской полиции помолились в Вознесенском храме

Posted 5 марта, 13:25
Published 5 марта, 13:25
Modified 5 марта, 13:27
Updated 5 марта, 13:27
Транспорт отправился в полвторого от здания МУ МВД России «Нижнетагильское», которое расположено на улице Островского, 7. Поездку для членов семей погибших полицейских организовал в том числе и Общественный совет при МВД.
В Вознесенском храме молились за упокой погибших полицейских и за здравие тех, кто нас защищает. Матушка Мария обстоятельно рассказала о монастыре и об истории его создания, — написал в соцсетях член общественного совета при полиции Леонид Мартюшев.