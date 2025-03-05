Забытые кулинарные сокровища: три древние каши для правильного питания в Великий Пост

Согласно исследованиям, полба содержит 66 г углеводов, 14,6 г белка и всего 2,5 г жиров на 100 грамм. Богатый состав из 18 аминокислот приближает ее по ценности к животному белку. Особенно ценным является низкий гликемический индекс (40), что делает ее идеальной для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.