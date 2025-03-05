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Posted 5 марта, 13:49

Published 5 марта, 13:49

Modified 5 марта, 13:51

Updated 5 марта, 13:51

Каши богаты сложными углеводами и надолго убирают чувство голода

Забытые кулинарные сокровища: три древние каши для правильного питания в Великий Пост

5 марта 2025, 13:49
Фото: Изображение от wirestock на Freepik. Каши богаты сложными углеводами и надолго убирают чувство голода
Рубрика
Еда и напитки
Мы часто забываем о традиционных продуктах, которыми веками питались наши предки. Эксперт Университета РОСБИОТЕХ напомнил о трех уникальных крупах, которые помогут поддержать жизненные силы как в Великий пост, так и в обычные дни.

Доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Роман Кандроков в интервью «Газете.ру» рассказал, какие крупы стоит включить в рацион этой весной, чтобы поддержать жизненные силы организма.

Полба — древний источник силы

Эта культура была широко распространена в России до XIX века.

После Второй мировой войны о полбе почти все забыли. Так продолжалось до 1990-х годов, пока диетологи не вспомнили о старой, но полезной крупе, — отмечает эксперт.

Согласно исследованиям, полба содержит 66 г углеводов, 14,6 г белка и всего 2,5 г жиров на 100 грамм. Богатый состав из 18 аминокислот приближает ее по ценности к животному белку. Особенно ценным является низкий гликемический индекс (40), что делает ее идеальной для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

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Ячневая крупа — историческое наследие

Ячмень культивируют уже более 10 тысяч лет. Советская эпоха сделала эту крупу доступной благодаря ее низкой стоимости и высокой питательной ценности.

В Советском Союзе производство ячневой крупы было налажено в 1930-е годы. За счет низкой стоимости ячка широко применялась в общественном питании, а в связи с усвояемостью и специфической консистенцией — и в детском, — говорит Роман Кандроков.

В ней содержится богатый набор витаминов группы B, а также важные минералы, такие как кальций, железо и магний. Интересно, что ячневая крупа содержит рекордное количество клетчатки — 17,3 г на 100 г продукта.

Пшеничная крупа — фаворит советских граждан

Две разновидности пшеничной крупы появились в 1920-х годах: «Артек» и «Полтавская». Первая отличалась быстрой готовкой, а вторая требовала больше времени, но была более питательной. Пшеничная крупа богата клетчаткой, что способствует очищению организма. Она также содержит редкий микроэлемент марганец, необходимый для нормального функционирования эндокринной системы.

Каши должны обязательно входить в рацион школьников для поддержания сил и энергии
Каши должны обязательно входить в рацион школьников для поддержания сил и энергии. Фото: 1MI
Пшеничная каша очищает организм благодаря неперевариваемым пищевым волокнам, снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает свертываемость крови, укрепляет стенки сосудов и нормализует уровень глюкозы в крови, — подчеркнул ученый.

Почему стоит вернуться к традициям

Специалисты отмечают, что эти забытые крупы могут стать отличной заменой более популярным сегодня продуктам. Они не только сохраняют все свои полезные свойства, но и подходят для особого периода Великого поста, когда важно поддерживать организм натуральными продуктами.

Ранее эксперты рассказали, как правильно питаться в Великий пост, чтобы избежать истощения.

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