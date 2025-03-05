Заммэра Москвы Ефимов: В Рублево-Архангельском построят школу и детсад к 2027 году

«Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года», — сообщил Владимир Ефимов. Он также отметил, что после этого объекты поступят в городскую систему образования. Всего в будущем микрорайон получит восемь школ и 16 детсадов.