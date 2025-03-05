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Posted 5 марта, 14:02

Published 5 марта, 14:02

Modified 5 марта, 14:04

Updated 5 марта, 14:04

Заммэра Москвы Ефимов: В Рублево-Архангельском построят школу и детсад к 2027 году

Заммэра Москвы Ефимов: В Рублево-Архангельском построят школу и детсад к 2027 году

5 марта 2025, 14:02
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Инвестор продолжает строить школу и детский сад в микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском. В проект комплексного развития территории включена площадь более 460 гектаров.

Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, информирует mos.ru.

«Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года», — сообщил Владимир Ефимов. Он также отметил, что после этого объекты поступят в городскую систему образования. Всего в будущем микрорайон получит восемь школ и 16 детсадов.

Проект строительства в Рублево-Архангельском предполагает формирование гармоничной городской среды. Намечено также строительство более четырех миллионов квадратных метров площадей, среди которых 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более чем 800 тысяч «квадратов» офисных объектов. У жителей новых кварталов появится возможность работать в деловых центрах на территории микрорайона, а юные москвичи смогут посещать современные сады и школы совсем близко от дома.

По данным министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, сегодня на территории микрорайона СберСити стартовало строительство школы на 1030 мест и детского сада на 350 человек. Проектом дошкольного учреждения предусмотрено наличие 14 групповых ячеек, кабинетов для музыкальных и спортивных занятий, бассейна. Трехэтажное здание школы будет оснащено универсальными и специализированными классами, лабораторно-исследовательскими комплексами, а также робоклассами, рассказал Овчинский.

Контроль качества строительных работ на социальных объектах осуществляет Комитет государственного строительного надзора города Москвы. Общая площадь школы составляет почти 19,7 тысячи квадратных метров, детского сада — 8,2 тысячи. За время строительства были проведены уже семь проверок. Инспекторы обеспечили оценку качества выполненных работ и примененных материалов на соответствие проектным решениям. За инструментальный контроль отвечают специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Проект строительства социальных объектов в Москве реализуют согласно целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро будет связывать два деловых квартала — «Москва-Сити» и деловой кластер «СберСити».

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