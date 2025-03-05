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Posted 5 марта, 12:38

Published 5 марта, 12:38

Modified 5 марта, 12:40

Updated 5 марта, 12:40

В Верхотурье у жителей из кранов текла зеленая вода

Зеленая вода текла из кранов у жителей Верхотурья

5 марта 2025, 12:38
Фото: tagilcity.ru.

В Верхотурье у жителей из кранов текла зеленая вода

Прокуратура Верхотурского района начала проверку после того, как в сети стали появляться сообщения о том, что в домах местных жителей из кранов текла вода зеленого цвета.

Согласно информации, такую воду жители обнаружили 5 марта. Так, прокуратура проверит соблюдение закона о бесперебойной подаче воды надлежащего качества, сообщили в региональном ведомстве. Кроме того, там отметили, что будут взяты пробы воды, чтобы проверить такой показатель как «цветность».

Если нарушения найдут подтверждение, то поставщикам придется сделать перерасчет жителям. По результатам проверки также будут приняты меры для восстановления прав людей.

Ранее в Нижнем Тагиле в садах на Вагонке разлилась река, от которой пахнет канализацией.

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#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Свердловская область#Вода#Екатеринбург#Некачественная вода
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