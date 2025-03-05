Зеленая вода текла из кранов у жителей Верхотурья

Posted 5 марта, 12:38
Published 5 марта, 12:38
Modified 5 марта, 12:40
Updated 5 марта, 12:40
Согласно информации, такую воду жители обнаружили 5 марта. Так, прокуратура проверит соблюдение закона о бесперебойной подаче воды надлежащего качества, сообщили в региональном ведомстве. Кроме того, там отметили, что будут взяты пробы воды, чтобы проверить такой показатель как «цветность».
Если нарушения найдут подтверждение, то поставщикам придется сделать перерасчет жителям. По результатам проверки также будут приняты меры для восстановления прав людей.