Зеленая вода текла из кранов у жителей Верхотурья

Согласно информации, такую воду жители обнаружили 5 марта. Так, прокуратура проверит соблюдение закона о бесперебойной подаче воды надлежащего качества, сообщили в региональном ведомстве. Кроме того, там отметили, что будут взяты пробы воды, чтобы проверить такой показатель как «цветность».