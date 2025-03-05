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Posted 5 марта, 06:54

Published 5 марта, 06:54

Modified 5 марта, 06:56

Updated 5 марта, 06:56

Женщина в Екатеринбурге избивала дочь палкой и ремнем

Женщина в Екатеринбурге избивала дочь палкой и ремнем

5 марта 2025, 06:54
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местная жительница истязала свою восьмилетнюю дочь.

По словам очевидца, женщина воспитывала ребенка одна. Екатеринбурженка регулярно по разным незначительным поводам избивала дочь ремнем и деревянной палкой, пишет Ура.ру.

Сейчас девочку забрали и определили ее в соццентр. В отношении ее матери возбуждено уголовное дело за истязание.

Напомним, в Екатеринбурге водитель такси до смерти избил своего коллегу. Мужчина скончался в больнице. В отношении нападавшего таксиста возбудили уголовное дело.

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