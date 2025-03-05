Женщина в Екатеринбурге избивала дочь палкой и ремнем

Posted 5 марта, 06:54
Published 5 марта, 06:54
Modified 5 марта, 06:56
Updated 5 марта, 06:56
По словам очевидца, женщина воспитывала ребенка одна. Екатеринбурженка регулярно по разным незначительным поводам избивала дочь ремнем и деревянной палкой, пишет Ура.ру.
Сейчас девочку забрали и определили ее в соццентр. В отношении ее матери возбуждено уголовное дело за истязание.
Напомним, в Екатеринбурге водитель такси до смерти избил своего коллегу. Мужчина скончался в больнице. В отношении нападавшего таксиста возбудили уголовное дело.