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Posted 5 марта, 08:18

Published 5 марта, 08:18

Modified 5 марта, 08:20

Updated 5 марта, 08:20

Житель Асбеста лишился автомобиля из-за нетрезвого вождения

Житель Асбеста лишился автомобиля из-за нетрезвого вождения

5 марта 2025, 08:18
Фото: 1MI.
Суд в Асбесте постановил конфисковать автомобиль и назначить наказание 25-летнему мужчине. Он управлял машиной в пьяном виде уже не в первый раз, а потому теперь его судили по уголовной статье.

Водителя поймали 11 января. Он был нетрезв и управлял автомобилем Land Rover. Его задержали сотрудники полиции и предложили пройти медосвидетельствование. Однако водитель отказался.

При этом в декабре 2024 года мужчину уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Его лишили прав на 1 год и 8 месяцев, а также назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Теперь мужчине предстоит 240 часов провести на обязательных работах. И еще ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями на два года.

Ранее в Свердловской области суд обязал водителя заплатить 2 млн рублей за смерть девочки в ДТП. Мужчина в день трагедии сел за руль в нетрезвом виде. Он во время движения отвлекся и свернул с дороги. Как раз в этот момент девочка оказалась под колесами авто.

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#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Приговор#Автомобиль#Водитель#Конфискация#Екатеринбург
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