Житель Асбеста лишился автомобиля из-за нетрезвого вождения

Posted 5 марта, 08:18
Published 5 марта, 08:18
Modified 5 марта, 08:20
Updated 5 марта, 08:20
Водителя поймали 11 января. Он был нетрезв и управлял автомобилем Land Rover. Его задержали сотрудники полиции и предложили пройти медосвидетельствование. Однако водитель отказался.
При этом в декабре 2024 года мужчину уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Его лишили прав на 1 год и 8 месяцев, а также назначили штраф в 30 тысяч рублей.
Теперь мужчине предстоит 240 часов провести на обязательных работах. И еще ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями на два года.
Ранее в Свердловской области суд обязал водителя заплатить 2 млн рублей за смерть девочки в ДТП. Мужчина в день трагедии сел за руль в нетрезвом виде. Он во время движения отвлекся и свернул с дороги. Как раз в этот момент девочка оказалась под колесами авто.