Житель Асбеста лишился автомобиля из-за нетрезвого вождения

Ранее в Свердловской области суд обязал водителя заплатить 2 млн рублей за смерть девочки в ДТП. Мужчина в день трагедии сел за руль в нетрезвом виде. Он во время движения отвлекся и свернул с дороги. Как раз в этот момент девочка оказалась под колесами авто.