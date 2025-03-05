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Posted 5 марта, 07:06

Published 5 марта, 07:06

Modified 5 марта, 07:08

Updated 5 марта, 07:08

Житель Екатеринбурга продавал в интернете несуществующие автозапчасти в ХМАО

Житель Екатеринбурга продавал в интернете несуществующие автозапчасти в ХМАО

5 марта 2025, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина из Екатеринбурга на протяжении почти двух лет продавал в соцсетях жителям ХМАО автозапчасти, которых не существовало на самом деле. Мошенник действовал с конца 2022 года до весны 2024 года.

Екатеринбуржец создал аккаунт в соцсетях, где публиковал объявления о том, что он продает шины, диски, колеса по заниженным ценам. Фотографии «товаров» он находил в интернете, рассказали в пресс-службе полиции Югры.

От его незаконной деятельности пострадали 9 человек. Общая сумма ущерба составила 231 тысячу рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам украшения и деньги на шесть миллионов рублей.

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