Житель Екатеринбурга продавал в интернете несуществующие автозапчасти в ХМАО

Posted 5 марта, 07:06
Published 5 марта, 07:06
Modified 5 марта, 07:08
Updated 5 марта, 07:08
Екатеринбуржец создал аккаунт в соцсетях, где публиковал объявления о том, что он продает шины, диски, колеса по заниженным ценам. Фотографии «товаров» он находил в интернете, рассказали в пресс-службе полиции Югры.
От его незаконной деятельности пострадали 9 человек. Общая сумма ущерба составила 231 тысячу рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Напомним, студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам украшения и деньги на шесть миллионов рублей.