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Posted 6 марта, 07:03

Published 6 марта, 07:03

Modified 6 марта, 07:05

Updated 6 марта, 07:05

10 тонн клубники привезли в Екатеринбург из Турции

10 тонн клубники привезли в Екатеринбург из Турции

6 марта 2025, 07:03
Фото: 1MI.
В Екатеринбург прибыла партия клубники весом почти 10 тонн из Турции — товар прошел контроль специалистов Россельхознадзора и теперь готов к отправке на полки магазинов.

5 марта в Екатеринбург на склад временного хранения прибыл груз, в котором было 9,9 тонны ароматной клубники из солнечной Турции. Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели проверку лакомства.

После проведения всех необходимых процедур было установлено, что ни одна из ягод не содержит каких-либо опасных веществ или вредителей. Партию признали безопасной для употребления.

В результате досмотра и экспертизы карантинных объектов не выявлено», — сообщили в региональном ведомстве, — пишут в ведомстве.

Ранее в столицу Урала приехала партия зараженных апельсинов общей массой также 10 тонн.

Партия зараженных апельсинов поступила в продажу в Екатеринбурге
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