85,2 млн выделено в Нижнем Тагиле на перевозку пассажиров муниципальными автобусами

Posted 6 марта, 11:36
Published 6 марта, 11:36
Modified 6 марта, 11:38
Updated 6 марта, 11:38
Всего на госзакупках объявлено пять тендеров. Больше всего средств, а именно 28 миллионов, выделено на обслуживание маршрутов №26, №44 и №65. Другие маршруты, указанные в документации, — это №1С, №2, №3, №7, №13, №15, №19, №36, №38, №46, №58 №61. На сегодняшний день все их обслуживает МУП «Тагильский трамвай».
Контракты с подрядчиком будут заключаться сроком на год: с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. Все автобусы обязательно должны быть оборудованы техникой для безналичной системы оплаты и ГЛОНАССом.
Среди требований, предъявляемых к перевозчику, значатся обязательное соблюдение расписания, чистота салона и кузова, наличие мест для стоянки и ремонта автобусов, ежемесячные отчеты заказчику о числе и содержании жалоб от пассажиров и предпринятых мерах по их устранению.
Записи с камер видеонаблюдения из автобуса должны храниться не менее 30 рабочих дней, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Нижнем Тагиле с 13 января 2025 года появился еще один муниципальный автобусный маршрут №77, который ездит с Вагонки на ГГМ.