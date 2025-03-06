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Posted 6 марта, 11:36

Published 6 марта, 11:36

Modified 6 марта, 11:38

Updated 6 марта, 11:38

85,2 млн выделено в Нижнем Тагиле на перевозку пассажиров муниципальными автобусами

85,2 млн выделено в Нижнем Тагиле на перевозку пассажиров муниципальными автобусами

6 марта 2025, 11:36
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который в течение года будет перевозить пассажиров на муниципальных автобусах. На обслуживание 15 маршрутов выделено свыше 82,5 миллиона рублей.

Всего на госзакупках объявлено пять тендеров. Больше всего средств, а именно 28 миллионов, выделено на обслуживание маршрутов №26, №44 и №65. Другие маршруты, указанные в документации, — это №1С, №2, №3, №7, №13, №15, №19, №36, №38, №46, №58 №61. На сегодняшний день все их обслуживает МУП «Тагильский трамвай».

Контракты с подрядчиком будут заключаться сроком на год: с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. Все автобусы обязательно должны быть оборудованы техникой для безналичной системы оплаты и ГЛОНАССом.

Среди требований, предъявляемых к перевозчику, значатся обязательное соблюдение расписания, чистота салона и кузова, наличие мест для стоянки и ремонта автобусов, ежемесячные отчеты заказчику о числе и содержании жалоб от пассажиров и предпринятых мерах по их устранению.

Записи с камер видеонаблюдения из автобуса должны храниться не менее 30 рабочих дней, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Нижнем Тагиле с 13 января 2025 года появился еще один муниципальный автобусный маршрут №77, который ездит с Вагонки на ГГМ.

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