85,2 млн выделено в Нижнем Тагиле на перевозку пассажиров муниципальными автобусами

Всего на госзакупках объявлено пять тендеров. Больше всего средств, а именно 28 миллионов, выделено на обслуживание маршрутов №26, №44 и №65. Другие маршруты, указанные в документации, — это №1С, №2, №3, №7, №13, №15, №19, №36, №38, №46, №58 №61. На сегодняшний день все их обслуживает МУП «Тагильский трамвай».