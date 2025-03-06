Битва за хруст: 6 роковых ошибок при жарке картошки — как избежать провала

Posted 6 марта, 12:55
Published 6 марта, 12:55
Modified 6 марта, 12:57
Updated 6 марта, 12:57
Водянистые сорта (например, ранние) плохо держат форму и плохо подрумяниваются. Выбирайте крахмалистые сорта: «Агат», «Ред скарлет», «Десерт». Они дают идеальную хрустящую корочку и нежную мякоть, советуют эксперты кулинарного портала Юлии Высоцкой «Едим дома».
Толстые куски жарятся неравномерно и остаются сырыми внутри, тонкие — быстро сгорают. Нарежьте картофель равными кубиками или ломтиками толщиной 0,5–1 см. Это ускорит процесс и обеспечит равномерное приготовление.
Если картофель лежит плотно, он тушится в собственном соку, а не жарится. Жарьте небольшими порциями. Картофель должен свободно лежать на сковороде, чтобы масло контактировало со всеми сторонами.
Холодное масло приводит к варке картофеля, а не жарке. Разогрейте масло до 180–190°C. Капните каплю воды: если оно шипит — готово.
Переворачивая картофель слишком часто, вы не даете корочке сформироваться. Дайте кусочкам обжариться 2–3 минуты с одной стороны до золотистого цвета, затем осторожно переверните.
Соль вытягивает влагу, делая картофель сухим и вареным. Солите в конце жарки, когда корочка уже сформировалась. Это сохранит сочность и усилит вкус.
Готовый гарнир посыпьте свежей зеленью (укроп, петрушка) или мелко нарезанным чесноком. Подайте горячим к мясу, рыбе или в качестве самостоятельного блюда.