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Posted 6 марта, 12:55

Published 6 марта, 12:55

Modified 6 марта, 12:57

Updated 6 марта, 12:57

Сорт картошки, правильная сковорода, нагрев масла — при жарке картошки важен каждый нюанс

Битва за хруст: 6 роковых ошибок при жарке картошки — как избежать провала

6 марта 2025, 12:55
Фото: tagilcity.ru. Сорт картошки, правильная сковорода, нагрев масла — при жарке картошки важен каждый нюанс
Рубрика
Еда и напитки
Жареная картошка — простое, но капризное блюдо. Почему же иногда вместо хрустящего гарнира получается сухая или вареная масса? Разбираемся в 6 главных ошибках и их решениях.

Ошибка 1. Выбор неподходящего сорта картофеля

Водянистые сорта (например, ранние) плохо держат форму и плохо подрумяниваются. Выбирайте крахмалистые сорта: «Агат», «Ред скарлет», «Десерт». Они дают идеальную хрустящую корочку и нежную мякоть, советуют эксперты кулинарного портала Юлии Высоцкой «Едим дома».

Ошибка 2. Неправильная нарезка

Толстые куски жарятся неравномерно и остаются сырыми внутри, тонкие — быстро сгорают. Нарежьте картофель равными кубиками или ломтиками толщиной 0,5–1 см. Это ускорит процесс и обеспечит равномерное приготовление.

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Ошибка 3. Перегрузка сковороды

Если картофель лежит плотно, он тушится в собственном соку, а не жарится. Жарьте небольшими порциями. Картофель должен свободно лежать на сковороде, чтобы масло контактировало со всеми сторонами.

Ошибка 4. Недостаточно горячее масло

Холодное масло приводит к варке картофеля, а не жарке. Разогрейте масло до 180–190°C. Капните каплю воды: если оно шипит — готово.

Ошибка 5. Частое перемешивание

Переворачивая картофель слишком часто, вы не даете корочке сформироваться. Дайте кусочкам обжариться 2–3 минуты с одной стороны до золотистого цвета, затем осторожно переверните.

Чтобы картошка прожарилась равномерно, нарезайте ее одинаковыми по размеру кусочками
Чтобы картошка прожарилась равномерно, нарезайте ее одинаковыми по размеру кусочками. Фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik

Ошибка 6. Соль в начале жарки

Соль вытягивает влагу, делая картофель сухим и вареным. Солите в конце жарки, когда корочка уже сформировалась. Это сохранит сочность и усилит вкус.

Как подавать идеальную жареную картошку

Готовый гарнир посыпьте свежей зеленью (укроп, петрушка) или мелко нарезанным чесноком. Подайте горячим к мясу, рыбе или в качестве самостоятельного блюда.

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