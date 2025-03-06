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Posted 6 марта, 13:46

Published 6 марта, 13:46

Modified 6 марта, 13:48

Updated 6 марта, 13:48

Более 45 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Свердловской области

Более 45 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Свердловской области

6 марта 2025, 13:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области заболело ОРВИ более 45 тысяч местных жителей. Такие данные были зафиксированы в период с 24 февраля по 2 марта 2025 года.

Чуть больше 55% из заразившихся — школьники и дошкольники. Специалисты в течение недели обследовали почти 1100 человек, которые заразились вирусной инфекцией, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В результате исследований были выявлены вирусы гриппа, аденовирусы, риновирусы и другие возбудители болезни. Жителям региона советуют чаще мыть руки, проводить дезинфекцию помещения и рабочих мест, а также проветривать комнаты.

Напомним, на минувшей неделе в Свердловской области местные жители стали чаще болеть гриппом А и Б.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Роспотребнадзор#ОРВИ#Профилактика#Вирусы#Заболевания#Екатеринбург
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