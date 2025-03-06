Более 45 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Свердловской области

Posted 6 марта, 13:46
Published 6 марта, 13:46
Modified 6 марта, 13:48
Updated 6 марта, 13:48
Чуть больше 55% из заразившихся — школьники и дошкольники. Специалисты в течение недели обследовали почти 1100 человек, которые заразились вирусной инфекцией, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В результате исследований были выявлены вирусы гриппа, аденовирусы, риновирусы и другие возбудители болезни. Жителям региона советуют чаще мыть руки, проводить дезинфекцию помещения и рабочих мест, а также проветривать комнаты.