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Posted 6 марта, 12:01

Published 6 марта, 12:01

Modified 6 марта, 12:03

Updated 6 марта, 12:03

Более миллиарда рублей выделено на борьбу с пожарами в Свердловской области

Более миллиарда рублей выделено на борьбу с пожарами в Свердловской области

6 марта 2025, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области направили более милларда рублей на принятие мер в борьбе с природными пожарами в 2025 году.

Значительную часть суммы — 900 миллионов — направили из областного бюджета. Это на 13% больше в сравнении с показателем за 2024 год, рассказал глава уральского региона Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, актуальными задачами на данный момент являются оборудование минерализованных полос, поддержание источников водоснабжения при пожарах и отслеживание состояния торфяников.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге произошел первый в этом году природный пожар: загорелся торфяник.

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