Более миллиарда рублей выделено на борьбу с пожарами в Свердловской области

Posted 6 марта, 12:01
Published 6 марта, 12:01
Modified 6 марта, 12:03
Updated 6 марта, 12:03
Значительную часть суммы — 900 миллионов — направили из областного бюджета. Это на 13% больше в сравнении с показателем за 2024 год, рассказал глава уральского региона Евгений Куйвашев.
По словам губернатора, актуальными задачами на данный момент являются оборудование минерализованных полос, поддержание источников водоснабжения при пожарах и отслеживание состояния торфяников.
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге произошел первый в этом году природный пожар: загорелся торфяник.