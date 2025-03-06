Еда для счастья: 7 продуктов, которые приручат голод и вернут радость

Posted 6 марта, 09:47
Published 6 марта, 09:47
Modified 6 марта, 09:49
Updated 6 марта, 09:49
Питание напрямую связано с нашим эмоциональным состоянием. Продукты, богатые определенными веществами, стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов и серотонина. Например, углеводы помогают усвоению триптофана, преобразующегося в серотонин, а омега-3 и магний снижают стресс. Важно выбирать продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают душевное равновесие, рассказала в беседе с РИА новости психолог, специалист по пищевым расстройствам и амбассадор сервиса Grow Food Ксения Забатурина.
Темный шоколад с содержанием какао не менее 70% — это натуральный антидепрессант. Какао-бобы содержат теобромин и фенилэтиламин, которые усиливают выработку эндорфинов. Кроме того, он богат магнием, который успокаивает нервную систему.
Добавьте кусочек шоколада в десерт или перекус. Эксперт рекомендует есть его в умеренных количествах даже при похудении — это не повлияет на вес, но улучшит настроение.
Бананы — это природный источник углеводов и триптофана. Углеводы помогают транспортировать триптофан в мозг, где он преобразуется в серотонин — гормон, отвечающий за чувство счастья. Возьмите банан в сумку на день.
Бананы — отличный перекус для поднятия настроения, — говорит Ксения Забатурина.
Скумбрия, лосось и сардины богаты омега-3 жирными кислотами. Эти кислоты снижают уровень кортизола (гормона стресса) и улучшают работу мозга. Помимо этого, рыба насыщает надолго из-за содержания белка.
Включите рыбу в рацион 2-3 раза в неделю. Подойдут как запеченные кусочки, так и салаты.
Ягоды (клубника, черника, малина) — кладезь витаминов и антиоксидантов. Они защищают организм от окислительного стресса, который может вызывать упадок сил.
Съедайте их в свежем виде, добавляйте в йогурт или смузи. Эксперт советует выбирать сезонные ягоды для максимальной пользы.
Не менее полезны орехи: особенно грецкие и миндаль. В них много жирных кислот омеги-3 и магния. Орехи отлично справляются с плохим настроением, так что прекрасно подходят для перекуса, — посоветовала эксперт.
Перекусывайте горстью орехов вместо вредных снеков. Идеальны в салатах или на хлебе.
Шпинат, капуста и зелень (петрушка, укроп) богаты фолиевой кислотой и витамином B9. Эти вещества поддерживают уровень серотонина и предотвращают депрессивные состояния.
Добавляйте зелень в супы, салаты или смузи. Шпинат — отличная база для здоровых бургеров.
Йогурт и кефир содержат пробиотики, которые улучшают работу кишечника. А здоровый кишечник напрямую связан с хорошим настроением — недаром его называют «вторым мозгом».
Выбирайте нежирные кисломолочные продукты без сахара. Идеальны на завтрак или в качестве заправки для салатов.
Ксения Забатурина подчеркивает, что даже худеющим не стоит бояться добавлять шоколад или фрукты в рацион. Главное — знать меру. Например, 20 г темного шоколада или 1-2 банана в день — это безопасно.
Питание — это важно, но не панацея, — предупреждает Ксения Забатурина.
Добавьте к правильному питанию:
Продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение, — это не миф, а научно подтвержденный факт. Включайте в рацион шоколад, бананы, рыбу, ягоды, орехи, зелень и кисломолочные продукты. Объедините это с активным образом жизни — и ваше самочувствие станет заметно лучше.