Еда для счастья: 7 продуктов, которые приручат голод и вернут радость

Питание напрямую связано с нашим эмоциональным состоянием. Продукты, богатые определенными веществами, стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов и серотонина. Например, углеводы помогают усвоению триптофана, преобразующегося в серотонин, а омега-3 и магний снижают стресс. Важно выбирать продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают душевное равновесие, рассказала в беседе с РИА новости психолог, специалист по пищевым расстройствам и амбассадор сервиса Grow Food Ксения Забатурина.