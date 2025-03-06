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Posted 6 марта, 09:47

Published 6 марта, 09:47

Modified 6 марта, 09:49

Updated 6 марта, 09:49

«Мы есть то, что мы едим», — говорил древний философ и медик Гиппократ

Еда для счастья: 7 продуктов, которые приручат голод и вернут радость

6 марта 2025, 09:47
Фото: 1MI. «Мы есть то, что мы едим», — говорил древний философ и медик Гиппократ
Рубрика
Еда и напитки
Если вы устали от вечного голода и перепадов настроения, откройте для себя 7 продуктов, которые сделают ваш день светлым, энергичным и помогут поддержать душевное равновесие.

Как продукты влияют на настроение и аппетит

Питание напрямую связано с нашим эмоциональным состоянием. Продукты, богатые определенными веществами, стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов и серотонина. Например, углеводы помогают усвоению триптофана, преобразующегося в серотонин, а омега-3 и магний снижают стресс. Важно выбирать продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают душевное равновесие, рассказала в беседе с РИА новости психолог, специалист по пищевым расстройствам и амбассадор сервиса Grow Food Ксения Забатурина.

Темный шоколад: источник гормонов счастья

Темный шоколад с содержанием какао не менее 70% — это натуральный антидепрессант. Какао-бобы содержат теобромин и фенилэтиламин, которые усиливают выработку эндорфинов. Кроме того, он богат магнием, который успокаивает нервную систему.

Добавьте кусочек шоколада в десерт или перекус. Эксперт рекомендует есть его в умеренных количествах даже при похудении — это не повлияет на вес, но улучшит настроение.

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Бананы: быстрый перекус для позитива

Бананы — это природный источник углеводов и триптофана. Углеводы помогают транспортировать триптофан в мозг, где он преобразуется в серотонин — гормон, отвечающий за чувство счастья. Возьмите банан в сумку на день.

Бананы — отличный перекус для поднятия настроения, — говорит Ксения Забатурина.

Жирная рыба: борьба со стрессом и голода

Скумбрия, лосось и сардины богаты омега-3 жирными кислотами. Эти кислоты снижают уровень кортизола (гормона стресса) и улучшают работу мозга. Помимо этого, рыба насыщает надолго из-за содержания белка.

Включите рыбу в рацион 2-3 раза в неделю. Подойдут как запеченные кусочки, так и салаты.

Рыба и другие морепродукты богаты полноценным белком и являются настоящим кладезем микроэлементов
Рыба и другие морепродукты богаты полноценным белком и являются настоящим кладезем микроэлементов. Фото: 1MI

Ягоды: антиоксиданты для хорошего самочувствия

Ягоды (клубника, черника, малина) — кладезь витаминов и антиоксидантов. Они защищают организм от окислительного стресса, который может вызывать упадок сил.

Съедайте их в свежем виде, добавляйте в йогурт или смузи. Эксперт советует выбирать сезонные ягоды для максимальной пользы.

Орехи: магний и омега-3 для поднятия настроения

Не менее полезны орехи: особенно грецкие и миндаль. В них много жирных кислот омеги-3 и магния. Орехи отлично справляются с плохим настроением, так что прекрасно подходят для перекуса, — посоветовала эксперт.

Перекусывайте горстью орехов вместо вредных снеков. Идеальны в салатах или на хлебе.

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Зелень и листовые овощи: витамины для душевного равновесия

Шпинат, капуста и зелень (петрушка, укроп) богаты фолиевой кислотой и витамином B9. Эти вещества поддерживают уровень серотонина и предотвращают депрессивные состояния.

Добавляйте зелень в супы, салаты или смузи. Шпинат — отличная база для здоровых бургеров.

Кисломолочные продукты: дополнительная поддержка

Йогурт и кефир содержат пробиотики, которые улучшают работу кишечника. А здоровый кишечник напрямую связан с хорошим настроением — недаром его называют «вторым мозгом».

Выбирайте нежирные кисломолочные продукты без сахара. Идеальны на завтрак или в качестве заправки для салатов.

Кисломолочные продукты приводят в порядок кишечник и способствуют росту здоровой микрофлоры
Кисломолочные продукты приводят в порядок кишечник и способствуют росту здоровой микрофлоры. Фото: Изображение Midjourney

Советы эксперта: как включить эти продукты в рацион

Ксения Забатурина подчеркивает, что даже худеющим не стоит бояться добавлять шоколад или фрукты в рацион. Главное — знать меру. Например, 20 г темного шоколада или 1-2 банана в день — это безопасно.

  • План дня: Утром — овсянка с бананом и ягодами. Обед — рыба с шпинатом. Полдник — орехи. Ужин — кисломолочный продукт.
  • Ночь: Избегайте сладостей — они могут нарушить сон.
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Важность сбалансированного образа жизни

Питание — это важно, но не панацея, — предупреждает Ксения Забатурина.

Добавьте к правильному питанию:

  • Физическую активность: 30 минут в день — ходьба, йога, танцы.
  • Достаточный сон: 7-8 часов для восстановления организма.
  • Стресс-менеджмент: любимое хобби, приятная музыка.

Продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение, — это не миф, а научно подтвержденный факт. Включайте в рацион шоколад, бананы, рыбу, ягоды, орехи, зелень и кисломолочные продукты. Объедините это с активным образом жизни — и ваше самочувствие станет заметно лучше.

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