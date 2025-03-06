Экс-участник «Смысловых галлюцинаций» рассказал о причинах нападения в Екатеринбурге

Posted 6 марта, 14:44
Published 6 марта, 14:44
Modified 6 марта, 14:46
Updated 6 марта, 14:46
По словам Бурдина, он сделал замечание двум молодым людям, которые устроили шум ночью. После этого они на него набросились и стали бить, пишет Ура.ру.
Из-за этого, как утверждает музыкант, ему пришлось вооружиться ножом. При этом он якобы не наносил удары, а размахивал оружием.
Напомним, после случившегося Владимира Бурдина задержали в конце 2024 года и поместили в изолятор. Идет расследование. В феврале обвиняемому продлили срок ареста до 11 марта 2025 года.