tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 14:44

Published 6 марта, 14:44

Modified 6 марта, 14:46

Updated 6 марта, 14:46

Экс-участник «Смысловых галлюцинаций» рассказал о причинах нападения в Екатеринбурге

Экс-участник «Смысловых галлюцинаций» рассказал о причинах нападения в Екатеринбурге

6 марта 2025, 14:44
Фото: Изображение Midjourney.
Музыкант Владимир Бурдин в Екатеринбурге рассказал о том, что стало причиной для его нападения на приятеля.

По словам Бурдина, он сделал замечание двум молодым людям, которые устроили шум ночью. После этого они на него набросились и стали бить, пишет Ура.ру.

Из-за этого, как утверждает музыкант, ему пришлось вооружиться ножом. При этом он якобы не наносил удары, а размахивал оружием.

Напомним, после случившегося Владимира Бурдина задержали в конце 2024 года и поместили в изолятор. Идет расследование. В феврале обвиняемому продлили срок ареста до 11 марта 2025 года.

В Екатеринбурге мужчина в отделении полиции напал на сотрудника дежурной части
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничкаСуд избрал меру пресечения обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском8 мужчин в Сысерти отправятся в тюрьму за убийство человека в бильярдной
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Криминал#Нападение#Арест#ЧП#Изолятор#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика