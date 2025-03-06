Экс-владелец «Уралбиофарма» рискует потерять имущество на 22,7 млн из-за решения суда

Суд обязал арестовать движимое и недвижимое имущество не только Малика Гайсина, но и других бывших руководителей завода. Решение должно быть выполнено немедленно. Новое руководство обвиняет прежнюю команду в нанесении убытков предприятию и препятствии проведению собрания акционеров.