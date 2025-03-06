Экс-владелец «Уралбиофарма» рискует потерять имущество на 22,7 млн из-за решения суда

Posted 6 марта, 16:38
Published 6 марта, 16:38
Modified 6 марта, 16:40
Updated 6 марта, 16:40
Под арест по требованию новых владельцев попали активы на 22,7 млн рублей, пишет URA.RU со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.
Суд обязал арестовать движимое и недвижимое имущество не только Малика Гайсина, но и других бывших руководителей завода. Решение должно быть выполнено немедленно. Новое руководство обвиняет прежнюю команду в нанесении убытков предприятию и препятствии проведению собрания акционеров.
В августе 2023 года «Уралбиофарм» был национализирован по иску Генпрокуратуры РФ. Завод перешел под управление Росимущества, а затем вошел в план приватизации на 2024–2026 годы. Сейчас гендиректором является Александр Серебренников, экс-владелец аптечной сети «Радуга».
Малик Гайсин, которому предприятие принадлежало до национализации, сейчас находится под домашним арестом. Недавно состояние его здоровья ухудшилось — Гайсину потребовалось стационарное лечение. Контроль над активами он пытается вернуть через судебные процессы.
По данным экспертов, стоимость «Уралбиофарма» оценивается примерно в один миллиард рублей. Окончательная оценка завершится к лету 2024 года, а аукцион может состояться в конце 2025 или начале 2026 года.
Споры между сторонами продолжаются. Окончательную точку в битве за миллионы поставит суд.