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Posted 6 марта, 16:38

Published 6 марта, 16:38

Modified 6 марта, 16:40

Updated 6 марта, 16:40

Суд арестовал имущество экс-владельца «Уралбиофарма» на 22,7 млн рублей

Экс-владелец «Уралбиофарма» рискует потерять имущество на 22,7 млн из-за решения суда

6 марта 2025, 16:38
Фото: Изображение Midjourney.

Суд арестовал имущество экс-владельца «Уралбиофарма» на 22,7 млн рублей

Имущество бывшего владельца завода «Уралбиофарм» Малика Гайсина и его партнеров оказалось под арестом по решению арбитража.

Под арест по требованию новых владельцев попали активы на 22,7 млн рублей, пишет URA.RU со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.

Суд обязал арестовать движимое и недвижимое имущество не только Малика Гайсина, но и других бывших руководителей завода. Решение должно быть выполнено немедленно. Новое руководство обвиняет прежнюю команду в нанесении убытков предприятию и препятствии проведению собрания акционеров.

В августе 2023 года «Уралбиофарм» был национализирован по иску Генпрокуратуры РФ. Завод перешел под управление Росимущества, а затем вошел в план приватизации на 2024–2026 годы. Сейчас гендиректором является Александр Серебренников, экс-владелец аптечной сети «Радуга».

Малик Гайсин, которому предприятие принадлежало до национализации, сейчас находится под домашним арестом. Недавно состояние его здоровья ухудшилось — Гайсину потребовалось стационарное лечение. Контроль над активами он пытается вернуть через судебные процессы.

По данным экспертов, стоимость «Уралбиофарма» оценивается примерно в один миллиард рублей. Окончательная оценка завершится к лету 2024 года, а аукцион может состояться в конце 2025 или начале 2026 года.

Споры между сторонами продолжаются. Окончательную точку в битве за миллионы поставит суд.

Ранее TagilCity.ru писал о самых крупных коррупционных скандалах 2024 года.

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