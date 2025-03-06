Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Также высокий уровень заработка зафиксирован в сфере тяжелого машиностроения: работники в данной отрасли зарабатывают 100 тысяч рублей. Кроме того, высокий доход у сотрудников таких сфер, как строительство, лесная промышленность, металлургия, нефть и газ.