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Posted 6 марта, 07:46

Published 6 марта, 07:46

Modified 6 марта, 07:48

Updated 6 марта, 07:48

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

6 марта 2025, 07:46
Фото: Изображение Midjourney.
Стало известно, какие профессии в Свердловской области являются самыми высокооплачиваемыми в 2025 году.

Самую высокую зарплату готовы платить работодатели сотрудникам в сфере автобизнеса. В начале 2025 года уровень дохода работников данной области составляет в среднем чуть больше 100 тысяч рублей, рассказали специалисты сервиса HeadHunter.

Также высокий уровень заработка зафиксирован в сфере тяжелого машиностроения: работники в данной отрасли зарабатывают 100 тысяч рублей. Кроме того, высокий доход у сотрудников таких сфер, как строительство, лесная промышленность, металлургия, нефть и газ.

Напомним, учительница в Красноуральске рассказала, что ей и ее коллегам на протяжении двух месяцев не доплачивают за классное руководство.

Средняя зарплата в Свердловской области превысила 100 тысяч рублей
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