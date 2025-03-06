Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Posted 6 марта, 07:46
Published 6 марта, 07:46
Modified 6 марта, 07:48
Updated 6 марта, 07:48
Самую высокую зарплату готовы платить работодатели сотрудникам в сфере автобизнеса. В начале 2025 года уровень дохода работников данной области составляет в среднем чуть больше 100 тысяч рублей, рассказали специалисты сервиса HeadHunter.
Также высокий уровень заработка зафиксирован в сфере тяжелого машиностроения: работники в данной отрасли зарабатывают 100 тысяч рублей. Кроме того, высокий доход у сотрудников таких сфер, как строительство, лесная промышленность, металлургия, нефть и газ.
Напомним, учительница в Красноуральске рассказала, что ей и ее коллегам на протяжении двух месяцев не доплачивают за классное руководство.