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Posted 6 марта, 10:21

Published 6 марта, 10:21

Modified 6 марта, 10:23

Updated 6 марта, 10:23

Жители Свердловской области стали чаще болеть гриппом А и Б

Гриппом А и Б заболели большинство жителей Свердловской области

6 марта 2025, 10:21
Фото: 1MI.

Жители Свердловской области стали чаще болеть гриппом А и Б

За прошлую неделю в Свердловской области на 16% выросла заболеваемость сезонными инфекциями. Причиной стало распространение гриппа А и Б, сообщила заместитель руководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По ее словам, на данный момент заболеваемость выросла на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По-прежнему больше половины зараженных — дети.

Пономарева отмечает, что в последние три недели высокая заболеваемость обусловлена вирусами гриппа. Их доля на данный момент растет. Так, на прошлой неделе, доля заболевших из всех выявленных случаев составила 77,5%.

Если говорить о других вирусах, то преимущественно выявляются коронавирус и риновирусы.

Ранее стало известно о резком росте заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге. На карантин уходят все больше групп в детских садах и классов в школах.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Инфекция#Екатеринбург#Зараженные
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