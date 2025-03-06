Гриппом А и Б заболели большинство жителей Свердловской области

Posted 6 марта, 10:21
Published 6 марта, 10:21
Modified 6 марта, 10:23
Updated 6 марта, 10:23
По ее словам, на данный момент заболеваемость выросла на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По-прежнему больше половины зараженных — дети.
Пономарева отмечает, что в последние три недели высокая заболеваемость обусловлена вирусами гриппа. Их доля на данный момент растет. Так, на прошлой неделе, доля заболевших из всех выявленных случаев составила 77,5%.
Если говорить о других вирусах, то преимущественно выявляются коронавирус и риновирусы.
Ранее стало известно о резком росте заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге. На карантин уходят все больше групп в детских садах и классов в школах.