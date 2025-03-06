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Posted 6 марта, 17:06

Published 6 марта, 17:06

Modified 6 марта, 17:08

Updated 6 марта, 17:08

Как выжить в Тагиле, полмиллиарда за недострой, подешевевшая аренда и ремонт дорог

Как выжить в Тагиле, полмиллиарда за недострой, подешевевшая аренда и ремонт дорог

6 марта 2025, 17:06
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru выяснила, сколько денег нужно для нормальной жизни в городе металлургов. УВЗ выставил счет подрядчику из УФЫ за недострой. Съемное жилье в Тагиле подешевело. Власти поделились планами по ремонту дорог в 2025 году. В городе опять зашкаливал уровень сероводорода.

Жизнь в Нижнем Тагиле требует учета множества расходов: от коммунальных платежей и продуктов до медицины и содержания питомцев. Многие жители считают, что для комфортного существования необходим минимум пятьдесят тысяч рублей в месяц. Эта сумма позволяет покрыть основные нужды, немного сэкономить и запланировать отдых.

Сколько нужно зарабатывать семье с детьми в Нижнем Тагиле, чтобы жить, а не выживать
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Уралвагонзавод подал иск на 549,6 млн рублей к компании «Билд» из Уфы из-за невыполненного контракта на строительство механосборочного цеха. Строительство, начатое в 2021 году, значительно затянулось несмотря на финансирование и предоставление документации заказчиком. Прокуратуры Свердловской области и Башкортостана взяли ситуацию под контроль, потребовав от подрядчика ускорить работы.

УВЗ требует полмиллиарда с уфимской компании за недостроенный цех
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В Нижнем Тагиле за февраль 2025 года отмечен спад стоимости аренды жилья: однокомнатные квартиры подешевели до 19 565 рублей в месяц, что на 1,4% меньше предыдущего показателя. Двухкомнатные варианты стали доступнее на 0,6%, их средняя цена снизилась до 23 362 рублей, а трехкомнатные потеряли 0,2%, составив 31 888 рублей. Снижение цен отражает общероссийскую тенденцию падения арендных ставок.

Аренда жилья в Нижнем Тагиле стала дешевле
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил план ремонта дорог на 2025 год, включая ключевые магистрали и дворовые территории. Под особый контроль взяты улицы Краснознаменная, Верхняя Черепанова и Выйская, пострадавшие от транзитного трафика, а также тротуары на проспекте Ленина и проезды к соцобъектам. Также начнется проектирование новой дороги на улице Мелентьева для будущей школы в ГГМ.

Не только долгострои: в Тагиле объявлен план масштабного ремонта дорог на 2025 год
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В Нижнем Тагиле 4 и 5 марта зафиксировано более 14 случаев превышения нормативов сероводорода, с максимальной концентрацией 1,5 ПДК. Загрязнение отмечалось на Тагилстрое и Вагонке, причем показатели превышали допустимые значения в течение нескольких часов подряд. Сероводород негативно влияет на здоровье, вызывая усталость, сонливость и респираторные симптомы.

Сонливость и проблемы с нервами: сероводород в Нижнем Тагиле превышал норму два дня
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