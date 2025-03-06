Как выжить в Тагиле, полмиллиарда за недострой, подешевевшая аренда и ремонт дорог

Posted 6 марта, 17:06
Published 6 марта, 17:06
Modified 6 марта, 17:08
Updated 6 марта, 17:08
Жизнь в Нижнем Тагиле требует учета множества расходов: от коммунальных платежей и продуктов до медицины и содержания питомцев. Многие жители считают, что для комфортного существования необходим минимум пятьдесят тысяч рублей в месяц. Эта сумма позволяет покрыть основные нужды, немного сэкономить и запланировать отдых.
Уралвагонзавод подал иск на 549,6 млн рублей к компании «Билд» из Уфы из-за невыполненного контракта на строительство механосборочного цеха. Строительство, начатое в 2021 году, значительно затянулось несмотря на финансирование и предоставление документации заказчиком. Прокуратуры Свердловской области и Башкортостана взяли ситуацию под контроль, потребовав от подрядчика ускорить работы.
В Нижнем Тагиле за февраль 2025 года отмечен спад стоимости аренды жилья: однокомнатные квартиры подешевели до 19 565 рублей в месяц, что на 1,4% меньше предыдущего показателя. Двухкомнатные варианты стали доступнее на 0,6%, их средняя цена снизилась до 23 362 рублей, а трехкомнатные потеряли 0,2%, составив 31 888 рублей. Снижение цен отражает общероссийскую тенденцию падения арендных ставок.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил план ремонта дорог на 2025 год, включая ключевые магистрали и дворовые территории. Под особый контроль взяты улицы Краснознаменная, Верхняя Черепанова и Выйская, пострадавшие от транзитного трафика, а также тротуары на проспекте Ленина и проезды к соцобъектам. Также начнется проектирование новой дороги на улице Мелентьева для будущей школы в ГГМ.
В Нижнем Тагиле 4 и 5 марта зафиксировано более 14 случаев превышения нормативов сероводорода, с максимальной концентрацией 1,5 ПДК. Загрязнение отмечалось на Тагилстрое и Вагонке, причем показатели превышали допустимые значения в течение нескольких часов подряд. Сероводород негативно влияет на здоровье, вызывая усталость, сонливость и респираторные симптомы.