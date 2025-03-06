Как выжить в Тагиле, полмиллиарда за недострой, подешевевшая аренда и ремонт дорог

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил план ремонта дорог на 2025 год, включая ключевые магистрали и дворовые территории. Под особый контроль взяты улицы Краснознаменная, Верхняя Черепанова и Выйская, пострадавшие от транзитного трафика, а также тротуары на проспекте Ленина и проезды к соцобъектам. Также начнется проектирование новой дороги на улице Мелентьева для будущей школы в ГГМ.