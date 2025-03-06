Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль

Posted 6 марта, 15:19
Published 6 марта, 15:19
Modified 6 марта, 15:47
Updated 6 марта, 15:47
4 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал в своей резиденции лучших представителей животноводческой отрасли. Эти встречи стали традиционными перед празднованием 8 Марта, ведь именно женщины играют важную роль в развитии сельского хозяйства региона, как отметил сам Куйвашев. Глава области подчеркнул значимость труда животноводов для продовольственной безопасности и здоровья жителей, пообещав дальнейшую поддержку этой важной сферы экономики.
Особенное внимание было уделено строительству и модернизации животноводческих комплексов. В ближайшие годы в планах создать и обновить 8 новых объектов. За последние 14 лет было улучшено более 170 ферм. Такие меры позволили региону занять лидирующие позиции в изготовлении молочной продукции, став 7 в стране и 1 в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
Но героиней вечера стала лучшая доярка года — Светлана Исакова, которой были вручены ключи от нового автомобиля LADA Granta. Этот знаковый жест стал символом признания заслуг тех, кто ежедневно работает над обеспечением качества продукции, столь необходимой жителям региона.
Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев исполнил мечту девочки, чей отец служит в зоне спецоперации.