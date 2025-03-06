tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 15:19

Published 6 марта, 15:19

Modified 6 марта, 15:47

Updated 6 марта, 15:47

Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль

Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль

6 марта 2025, 15:19
Фото: Официальный сайт правительства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области вручил лучшей доярке Светлане Исаковой ключи от автомобиля за выдающиеся достижения в производстве молока.

4 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал в своей резиденции лучших представителей животноводческой отрасли. Эти встречи стали традиционными перед празднованием 8 Марта, ведь именно женщины играют важную роль в развитии сельского хозяйства региона, как отметил сам Куйвашев. Глава области подчеркнул значимость труда животноводов для продовольственной безопасности и здоровья жителей, пообещав дальнейшую поддержку этой важной сферы экономики.

Особенное внимание было уделено строительству и модернизации животноводческих комплексов. В ближайшие годы в планах создать и обновить 8 новых объектов. За последние 14 лет было улучшено более 170 ферм. Такие меры позволили региону занять лидирующие позиции в изготовлении молочной продукции, став 7 в стране и 1 в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Но героиней вечера стала лучшая доярка года — Светлана Исакова, которой были вручены ключи от нового автомобиля LADA Granta. Этот знаковый жест стал символом признания заслуг тех, кто ежедневно работает над обеспечением качества продукции, столь необходимой жителям региона.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев исполнил мечту девочки, чей отец служит в зоне спецоперации.

«Скорая помощь» для праздника. Чем порадовать любимых женщин на 8 Марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловские врачи поставили на ноги 90-летнюю пенсионерку после сложного перелома14 преподавателей свердловских вузов получили награды в преддверии Дня студенчестваЕвгений Куйвашев поручил отремонтировать техникум в Нижнем Тагиле
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Сельское хозяйство#Подарок#Губернатор#Автомобиль#Евгений Куйвашев#Молоко#Животноводство#Легковой автомобиль#Екатеринбург#Доярка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика