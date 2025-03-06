Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль

Особенное внимание было уделено строительству и модернизации животноводческих комплексов. В ближайшие годы в планах создать и обновить 8 новых объектов. За последние 14 лет было улучшено более 170 ферм. Такие меры позволили региону занять лидирующие позиции в изготовлении молочной продукции, став 7 в стране и 1 в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.