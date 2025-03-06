Любое строительство должно начинаться с инженерной инфраструктуры

За последние пятнадцать лет в Академическом районе Екатеринбурга было построено пять канализационных насосных станций (КНС), 53 км сетей водоотведения. Еще 24,3 км сетей запланировано построить в ближайшие два года, в том числе 5,3 км из них в Горнощитском (Академический-2), и еще пять КНС, включая первую канализационную насосную станцию в этом микрорайоне мощностью 15 тыс. куб. м. в сутки.