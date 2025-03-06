Любое строительство должно начинаться с инженерной инфраструктуры

Posted 6 марта, 05:03
Published 6 марта, 05:03
Modified 6 марта, 05:05
Updated 6 марта, 05:05
Любое строительство начинается с инфраструктуры, и без надежных инженерных сетей невозможно создать комфортную городскую среду.
В Академическом районе мы уже накопили значительный опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и теперь он будет использован при развитии нового микрорайона — Горнощитского (Академического-2), — рассказал генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов.
За последние пятнадцать лет в Академическом районе Екатеринбурга было построено пять канализационных насосных станций (КНС), 53 км сетей водоотведения. Еще 24,3 км сетей запланировано построить в ближайшие два года, в том числе 5,3 км из них в Горнощитском (Академический-2), и еще пять КНС, включая первую канализационную насосную станцию в этом микрорайоне мощностью 15 тыс. куб. м. в сутки.
Сегодня необходимо обеспечить работу системы водоотведения первой очереди строительства микрорайона «Горнощитский» в Екатеринбурге, производительностью 8412 м3/сутки, рассчитанное на 42 тысячи жителей. Проектные работы были начаты еще в 2024 году, а в текущем уже стартует строительно-монтажная стадия с плановым сроком завершения работы в 1 квартале 2027 года.
Горнощитский займет 804 гектара (к примеру, Академический занимает 1300 га). На пустой ныне территории построят 4,43 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,7 миллиона будет жилой, остальная — коммерческой. Реализовывать проект будут ГК «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») и несколько других застройщиков до 2035 года.
Горнощитский будут застраивать в несколько очередей. Ожидается, что на первом этапе построят 1,2 млн квадратных метров жилья. Кроме того, здесь появятся детские сады на 7 тысяч мест и школы на 15,4 тысяч мест. Согласно проекту, на карте нового района появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. При проектировании Горнощитского предусмотрены все основные виды общественного транспорта — трамваи, автобусы и городская электричка.