Магнитные бури вернутся в Нижний Тагил вместе с потеплением

Posted 6 марта, 13:36
Published 6 марта, 13:36
Modified 6 марта, 13:38
Updated 6 марта, 13:38
Геомагнитные возмущения до пяти баллов начнутся в среду, 12 марта, и будут длиться в течение пяти дней. По предварительным данным, активность Солнца спадет к понедельнику, 17 марта.
В эти же дни в регионе воздух будет прогреваться до +6 градусов. Кроме того плюсовые температуры возможны и по ночам. Также метеорологи обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.
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