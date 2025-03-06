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Posted 6 марта, 13:36

Published 6 марта, 13:36

Modified 6 марта, 13:38

Updated 6 марта, 13:38

Магнитные бури вернутся в Нижний Тагил вместе с потеплением

Магнитные бури вернутся в Нижний Тагил вместе с потеплением

6 марта 2025, 13:36
Фото: Изображение Midjourney.
На предстоящей рабочей неделе синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле и Свердловской области не только плюсовые температуры, но и магнитные бури.

Геомагнитные возмущения до пяти баллов начнутся в среду, 12 марта, и будут длиться в течение пяти дней. По предварительным данным, активность Солнца спадет к понедельнику, 17 марта.

В эти же дни в регионе воздух будет прогреваться до +6 градусов. Кроме того плюсовые температуры возможны и по ночам. Также метеорологи обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о долгосрочном прогнозе на весну 2025 года в Свердловской области.

Плюсовые температуры и снег с дождем надвигаются на Нижний Тагил
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Потепление#Погода#Прогноз погоды#Весна#Природа#Март#Екатеринбург#Магнитные бури
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