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Posted 6 марта, 08:02

Published 6 марта, 08:02

Modified 6 марта, 08:04

Updated 6 марта, 08:04

В одной из школ Красноуфимска не досчитались 1,5 млн рублей после ремонта

На чиновницу из Красноуфимска завели уголовное дело из-за 1,5 млн рублей

6 марта 2025, 08:02
Фото: 1MI.

В одной из школ Красноуфимска не досчитались 1,5 млн рублей после ремонта

В Свердловской области разгорается крупный скандал, связанный с фиктивным ремонтом одного из образовательных учреждений. Под пристальное внимание прокуратуры попал капитальный ремонт Рахмангуловской средней школы.

Как выяснила Красноуфимская прокуратура, в 2024 году управление образования заключило договор с подрядчиком на выполнение ремонтных работ в здании школы. Согласно условиям контракта, среди прочих обязательств значилась установка свыше 500 современных светильников.

Однако, они так и не были установлены. Руководство управления образования подписало акты приемки выполненных работ, что позволило подрядчикам получить финансирование из муниципальных средств, пишет «Ведомости Урал».

Таким образом, возникла ситуация, при которой подрядная организация получила оплату за работы, которые фактически не были выполнены. Общий ущерб от этой операции составил около 1,5 миллионов рублей.

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В результате, в отношении начальника управления образования было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Дальнейшее расследование находится под контролем Красноуфимской межрайонной прокуратуры.

Ранее в Нижнем Тагиле больница заключила договор с подрядной организацией, но не выполнила своих обязательств по оплате, в результате накопился долг почти 2 млн рублей.

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