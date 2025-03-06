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Posted 6 марта, 13:18

Published 6 марта, 13:18

Modified 6 марта, 13:20

Updated 6 марта, 13:20

Начальник отдела полиции в Екатеринбурге останется в СИЗО

Начальник отдела полиции в Екатеринбурге останется в СИЗО

6 марта 2025, 13:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге суд оставил под стражей руководителя отделения полиции №2 Александра Банникова.

После избрания Банникову меры пресечения его адвокат подал апелляцию на то, чтобы ее изменить, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

В инстанции было рассмотрено обращение, однако апелляция осталась без удовлетворения.

Напомним, Александр Банников был задержан в феврале текущего года. Ему предъявили обвинение в коррупционной деятельности. Он будет находиться под стражей до 20 апреля 2025 года.

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