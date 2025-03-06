Начальник отдела полиции в Екатеринбурге останется в СИЗО

Posted 6 марта, 13:18
Published 6 марта, 13:18
Modified 6 марта, 13:20
Updated 6 марта, 13:20
После избрания Банникову меры пресечения его адвокат подал апелляцию на то, чтобы ее изменить, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.
В инстанции было рассмотрено обращение, однако апелляция осталась без удовлетворения.
Напомним, Александр Банников был задержан в феврале текущего года. Ему предъявили обвинение в коррупционной деятельности. Он будет находиться под стражей до 20 апреля 2025 года.