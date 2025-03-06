tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 15:46

Published 6 марта, 15:46

Modified 6 марта, 15:48

Updated 6 марта, 15:48

Замена счетчика на «умный» избавит потребителя от головной боли с подсчетами

Не дайте «умным» счетчикам сделать вас беднее: капканы мошенников и как их обойти

6 марта 2025, 15:46
Фото: 1MI. Замена счетчика на «умный» избавит потребителя от головной боли с подсчетами
Рубрика
Дом и сад
С 2022 года энергокомпании обязаны бесплатно заменять старые счетчики на «умные», но мошенники зачастую используют это правило, чтобы обмануть вас. Как узнать, действительно ли ваш прибор требует замены? И главное — как не заплатить за бесплатную услугу?

Замена требуется в трех случаях: истечение срока службы (около 30 лет), превышение периода между поверками (от 10 до 16 лет) или неисправности прибора (например, повреждения корпуса или неправильные показания).

Если счетчик вышел из строя или его сроки истекли, его показания больше не учитываются. В это время плата за электроэнергию начисляется по региональным средним нормам. Проводить замену сотрудники энергоснабжающей организации обязаны бесплатно: достаточно оставить заявку и согласовать дату визита.

Как снизить счета за свет: 5 главных «пожирателей» энергии в доме и как их обуздать
Узнать подробнее

Чем же хороши «умные» счетчики?

«Умные» приборы избавляют от необходимости снимать показания счетчиков, позволяют получать точные данные об объемах потребления и управлять его стоимостью благодаря переходу на многотарифную систему оплаты. Для энергокомпаний развитие интеллектуальных систем учета дает дополнительную возможность контролировать надежность и качество электроснабжения, снизить потери и операционные затраты, — говорится на официальной странице компании «Россети».

Энергетики обещают завершить переход на интеллектуальную систему к 2030 году.

Не поддавайтесь на уловки электроаферистов, которые будут уверять, что за замену счетчика нужно платить
Не поддавайтесь на уловки электроаферистов, которые будут уверять, что за замену счетчика нужно платить. Фото: 1MI

Потребителям важно помнить, что самовольная установка счетчиков запрещена. Не доверяйте «сюрпризным» визитам незнакомцев, требующих оплату за замену. Проверяйте документы сотрудников, уточняйте в компании, требуется ли замена вашего прибора.

Ни один закон не предусматривает штрафы за отсутствие «умного» счетчика, если старый прибор работает исправно. Замена по желанию возможна, но за ваш счет. Стоимость новых счетчиков варьируется в зависимости от модели от 1000 до 17 тысяч рублей.

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 3 млн рублей за «замену счетчика».

В феврале заплатите за воду в два раза меньше: сумму в квитанции уменьшит этот трюк
Узнать подробнее
Читайте также:
Не губите свой телефон: топ-4 фатальных ошибок при зарядке смартфонаХлопот не оберетесь: эксперты назвали гаджеты, которые запрещено выключать из сетиНеродная зарядка для телефона: можно ли погубить любимый смартфон?
#Дарья Бобровицкая#Россия#Мошенничество#Экономия#Замена#Потребление#Россети#Поверка#Дом и сад#КЦ#Электросчетчик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика