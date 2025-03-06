Не дайте «умным» счетчикам сделать вас беднее: капканы мошенников и как их обойти

Posted 6 марта, 15:46
Published 6 марта, 15:46
Modified 6 марта, 15:48
Updated 6 марта, 15:48
Замена требуется в трех случаях: истечение срока службы (около 30 лет), превышение периода между поверками (от 10 до 16 лет) или неисправности прибора (например, повреждения корпуса или неправильные показания).
Если счетчик вышел из строя или его сроки истекли, его показания больше не учитываются. В это время плата за электроэнергию начисляется по региональным средним нормам. Проводить замену сотрудники энергоснабжающей организации обязаны бесплатно: достаточно оставить заявку и согласовать дату визита.
Чем же хороши «умные» счетчики?
«Умные» приборы избавляют от необходимости снимать показания счетчиков, позволяют получать точные данные об объемах потребления и управлять его стоимостью благодаря переходу на многотарифную систему оплаты. Для энергокомпаний развитие интеллектуальных систем учета дает дополнительную возможность контролировать надежность и качество электроснабжения, снизить потери и операционные затраты, — говорится на официальной странице компании «Россети».
Энергетики обещают завершить переход на интеллектуальную систему к 2030 году.
Потребителям важно помнить, что самовольная установка счетчиков запрещена. Не доверяйте «сюрпризным» визитам незнакомцев, требующих оплату за замену. Проверяйте документы сотрудников, уточняйте в компании, требуется ли замена вашего прибора.
Ни один закон не предусматривает штрафы за отсутствие «умного» счетчика, если старый прибор работает исправно. Замена по желанию возможна, но за ваш счет. Стоимость новых счетчиков варьируется в зависимости от модели от 1000 до 17 тысяч рублей.