Не дайте «умным» счетчикам сделать вас беднее: капканы мошенников и как их обойти

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С 2022 года энергокомпании обязаны бесплатно заменять старые счетчики на «умные», но мошенники зачастую используют это правило, чтобы обмануть вас. Как узнать, действительно ли ваш прибор требует замены? И главное — как не заплатить за бесплатную услугу?