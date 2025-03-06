Не только долгострои: в Тагиле объявлен план масштабного ремонта дорог на 2025 год

Posted 6 марта, 15:46
Published 6 марта, 15:46
Modified 6 марта, 15:48
Updated 6 марта, 15:48
Работы на улице Октябрьской Революции продолжаются согласно намеченному графику, проинформировал глава города. Однако это лишь часть обширной программы благоустройства, которая охватывает множество районов Нижнего Тагила.
В частности, особое внимание будет уделено ремонтным работам на улицах, испытавших повышенную нагрузку во время закрытия моста на Серовском тракте. Это Краснознаменная, Верхняя Черепанова и Выйская. Их состояние требует срочного вмешательства, подчеркнул Владислав Пинаев.
Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт улиц Зари и Красноармейской. На проспекте Ленина планируется обновление тротуаров, что сделает передвижение пешеходов более комфортным.
Не забудут и о внутриквартальных территориях. В программу включены ремонты проездов и тротуаров к социальным учреждениям, а также дорог, ведущих к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в районах Ольховки и Южного.
Кроме того, город приступает к проектированию новой дороги на улице Мелентьева. Она станет важной транспортной связью к будущей школе, которую планируется построить в ГГМ.
Эти мероприятия являются частью комплексной программы развития дорожной инфраструктуры Нижнего Тагила, направленной на повышение качества жизни горожан.