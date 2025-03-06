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Posted 6 марта, 15:46

Published 6 марта, 15:46

Modified 6 марта, 15:48

Updated 6 марта, 15:48

Мэр Тагила Пинаев назвал улицы, которые отремонтируют в этом году

Не только долгострои: в Тагиле объявлен план масштабного ремонта дорог на 2025 год

6 марта 2025, 15:46
Фото: 1MI.

Мэр Тагила Пинаев назвал улицы, которые отремонтируют в этом году

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев озвучил подробный план ремонта дорог в городе на 2025 год. В фокусе внимания — ключевые магистрали, пострадавшие от транзитного трафика, а также внутридворовые проезды и тротуары к социальным объектам.

Работы на улице Октябрьской Революции продолжаются согласно намеченному графику, проинформировал глава города. Однако это лишь часть обширной программы благоустройства, которая охватывает множество районов Нижнего Тагила.

В частности, особое внимание будет уделено ремонтным работам на улицах, испытавших повышенную нагрузку во время закрытия моста на Серовском тракте. Это Краснознаменная, Верхняя Черепанова и Выйская. Их состояние требует срочного вмешательства, подчеркнул Владислав Пинаев.

Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт улиц Зари и Красноармейской. На проспекте Ленина планируется обновление тротуаров, что сделает передвижение пешеходов более комфортным.

Не забудут и о внутриквартальных территориях. В программу включены ремонты проездов и тротуаров к социальным учреждениям, а также дорог, ведущих к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в районах Ольховки и Южного.

Кроме того, город приступает к проектированию новой дороги на улице Мелентьева. Она станет важной транспортной связью к будущей школе, которую планируется построить в ГГМ.

Эти мероприятия являются частью комплексной программы развития дорожной инфраструктуры Нижнего Тагила, направленной на повышение качества жизни горожан.

Ранее стало известно, что жители Черноисточинска безуспешно добиваются ремонта тротуаров.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Нижний Тагил#Благоустройство#Владислав Пинаев#Ремонт дорог#Тротуары#Социальные объекты#Инфраструктура#Екатеринбург
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