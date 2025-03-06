О гололеде на дорогах предупредили жителей Свердловской области

Posted 6 марта, 05:36
Published 6 марта, 05:36
Modified 6 марта, 05:38
Updated 6 марта, 05:38
Так, из-за выпадения снега возможно ухудшение видимости и скользкости дорожного покрытия. Водителям рекомендуется выбирать скорость, соответствующую погодным условиям и увеличивать дистанцию до впереди идущего средства. Кроме того, водителям стоит использовать ближний свет фар и противотуманные фары.
Пешеходы тоже должны быть аккуратнее на дороге и переходить ее только в специальных для этого местах. Также важно убедиться, что водитель заметил человека на дороге.