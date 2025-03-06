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Posted 6 марта, 05:36

Published 6 марта, 05:36

Modified 6 марта, 05:38

Updated 6 марта, 05:38

Жителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах

О гололеде на дорогах предупредили жителей Свердловской области

6 марта 2025, 05:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

Жителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах

О возможном гололеде и затруднении движения из-за обильного выпадение снега заявили в ГИБДД по Свердловской области. Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Так, из-за выпадения снега возможно ухудшение видимости и скользкости дорожного покрытия. Водителям рекомендуется выбирать скорость, соответствующую погодным условиям и увеличивать дистанцию до впереди идущего средства. Кроме того, водителям стоит использовать ближний свет фар и противотуманные фары.

Пешеходы тоже должны быть аккуратнее на дороге и переходить ее только в специальных для этого местах. Также важно убедиться, что водитель заметил человека на дороге.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали о снегопадах в Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Гололед#Предупреждение#Екатеринбург
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