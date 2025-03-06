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Posted 6 марта, 13:26

Published 6 марта, 13:26

Modified 6 марта, 13:28

Updated 6 марта, 13:28

В Свердловскую область приехало около 100 беженцев из Сирии

Около 100 сирийских беженцев приняла Свердловская область

6 марта 2025, 13:26
Фото: 1MI.

В Свердловскую область приехало около 100 беженцев из Сирии

В Свердловскую область прибыло около 95 сирийских беженцев. Власти предоставили им временное размещение и начали процесс интеграции с помощью региональных ведомств и общественных организаций.

В Екатеринбург уже прибыли около 95 человек, среди которых большинство составляют женщины и дети. Переселенцы были встречены специалистами экстренных служб и размещены в пункте временного пребывания. Для обеспечения комфортной адаптации и интеграции подключились различные региональные структуры: министерства здравоохранения, социальной политики, общественного благополучия, департамент труда и занятости, а также службы МЧС и правоохранительные органы.

Прибывшие получат помощь в оформлении российских документов. Им также будет обеспечена медицинская поддержка и оказаны услуги психологической реабилитации. Важную роль играют образовательные программы, направленные на изучение русского языка. Сотрудники центров занятости готовы помочь с трудоустройством, сообщает URA.RU.

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