Около 100 сирийских беженцев приняла Свердловская область

В Екатеринбург уже прибыли около 95 человек, среди которых большинство составляют женщины и дети. Переселенцы были встречены специалистами экстренных служб и размещены в пункте временного пребывания. Для обеспечения комфортной адаптации и интеграции подключились различные региональные структуры: министерства здравоохранения, социальной политики, общественного благополучия, департамент труда и занятости, а также службы МЧС и правоохранительные органы.