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Posted 6 марта, 06:37

Published 6 марта, 06:37

Modified 6 марта, 06:39

Updated 6 марта, 06:39

Пенсионер в Полевском задержан после своего выступления против закрытия автовокзала

Пенсионер в Полевском задержан после своего выступления против закрытия автовокзала

6 марта 2025, 06:37
Фото: 1MI.
В Полевском 69-летнего местного жителя задержали за несанкционированный митинг. Мужчина выступил против закрытия автовокзала в городе.

Свердловчанин ехал в автобусе и заметил, что около станции стоят люди. В это время проходила встреча горожан с местными властями. Мужчина решил выйти из транспорта и высказать свое мнение по поводу закрытия вокзала, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Когда пенсионер собирался уходить, его задержали полицейские и доставили в отделение. В отношении него составлены материалы за участие в незаконной акции протеста. Ему грозит штраф в размере 20 тысяч рублей.

При этом сообщается, что у мужчины размер пенсии — 12 тысяч рублей. При этом у него диабет и астма, а также он перенес инсульт.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге задержали журналиста Владислава Постникова. Он подозревается в публикации запрещенной символики.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Пенсионер#Штраф#Автовокзал#Полевской#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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