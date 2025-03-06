Пенсионер в Полевском задержан после своего выступления против закрытия автовокзала

Posted 6 марта, 06:37
Published 6 марта, 06:37
Modified 6 марта, 06:39
Updated 6 марта, 06:39
Свердловчанин ехал в автобусе и заметил, что около станции стоят люди. В это время проходила встреча горожан с местными властями. Мужчина решил выйти из транспорта и высказать свое мнение по поводу закрытия вокзала, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Когда пенсионер собирался уходить, его задержали полицейские и доставили в отделение. В отношении него составлены материалы за участие в незаконной акции протеста. Ему грозит штраф в размере 20 тысяч рублей.
При этом сообщается, что у мужчины размер пенсии — 12 тысяч рублей. При этом у него диабет и астма, а также он перенес инсульт.
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге задержали журналиста Владислава Постникова. Он подозревается в публикации запрещенной символики.