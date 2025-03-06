Пенсионер в Полевском задержан после своего выступления против закрытия автовокзала

Свердловчанин ехал в автобусе и заметил, что около станции стоят люди. В это время проходила встреча горожан с местными властями. Мужчина решил выйти из транспорта и высказать свое мнение по поводу закрытия вокзала, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».