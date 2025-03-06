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Posted 6 марта, 06:25

Published 6 марта, 06:25

Modified 6 марта, 06:27

Updated 6 марта, 06:27

В Нижнем Тагиле станет по весеннему тепло и пойдет снег с дождем

Плюсовые температуры и снег с дождем надвигаются на Нижний Тагил

6 марта 2025, 06:25
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле станет по весеннему тепло и пойдет снег с дождем

Уже на следующей неделе в Нижний Тагил придет по-настоящему весеннее тепло. Столбики термометров поднимутся к плюсовым температурам, а также пойдет снег с дождем.

Так, температура в +1 градус днем ожидается 11 марта. А уже к 14 марта потеплеет до +6 градусов. В ночное время также будет тепло. От нуля до +1 градуса в ночное время прогнозируется уже с 13 марта.

Погода будет не слишком ветреной. В некоторые дни порывы ветра составят 9-10 метров в секунду. Кроме всего прочего практически на всю неделю город накроет магнитная буря в пять баллов.

Ранее в ГИБДД жителей Свердловской области предупредили о возможной опасности на дорогах региона в связи с выпавшими снегопадами.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Потепление#Погода#Прогноз#Весна#Природа#Екатеринбург#Синоптик
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