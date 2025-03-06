Плюсовые температуры и снег с дождем надвигаются на Нижний Тагил

Posted 6 марта, 06:25
Published 6 марта, 06:25
Modified 6 марта, 06:27
Updated 6 марта, 06:27
Так, температура в +1 градус днем ожидается 11 марта. А уже к 14 марта потеплеет до +6 градусов. В ночное время также будет тепло. От нуля до +1 градуса в ночное время прогнозируется уже с 13 марта.
Погода будет не слишком ветреной. В некоторые дни порывы ветра составят 9-10 метров в секунду. Кроме всего прочего практически на всю неделю город накроет магнитная буря в пять баллов.
Ранее в ГИБДД жителей Свердловской области предупредили о возможной опасности на дорогах региона в связи с выпавшими снегопадами.