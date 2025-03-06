Предупреждением отделался ИП из села под Нижним Тагилом за продажу паленого пива

Posted 6 марта, 13:04
Published 6 марта, 13:04
Modified 6 марта, 13:06
Updated 6 марта, 13:06
Проверка в «Кафе-Бар», расположенному на улице Кооперативной в селе Петрокаменское нагрянула 20 декабря 2024 года. В заведении было обнаружено пиво, на которое отсутствовали необходимые документы, а именно товарно-транспортные накладные.
Всю эту продукцию силовики изъяли, а дело об административном нарушении направили в суд. Согласно законодательству, за продажу нелегального алкоголя физлицу грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.
Однако, так как ИП ранее не привлекался за аналогичное правонарушение, судья заменил ему штраф на наказание в виде предупреждения. Вся нелегальная изъятая продукция будет направлена на уничтожение, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в январе 2025 года в Свердловской области уничтожили контрафактные алкоголь и сигареты на полмиллиона рублей.