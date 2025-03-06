Президент ТПП РФ Сергей Катырин оценил торгово-экономический потенциал Киргизии

Posted 6 марта, 16:37
Published 6 марта, 16:37
Modified 6 марта, 16:37
Updated 6 марта, 16:37
На сегодняшний день кыргызско-российское сотрудничество затрагивает все основные секторы экономики. Совместные инициативы реализуются в энергетике, обрабатывающей промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве и горнодобывающей промышленности.
Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев подчеркнул, что на Россию приходится 33% от общего объема внешней торговли республики. Если говорить о поставках по параллельному импорту, то цифра составит около 4,5 миллиарда долларов, и объем продолжает расти из года в год. В прошлом году этот показатель увеличился примерно на 20% по сравнению с 2023 годом.
По его словам, Российская Федерация является ключевым экономическим партнером для Киргизии, что обуславливает практически полную зависимость последней от поставок российских горюче-смазочных материалов, газа, древесины, металлоконструкций, оборудования и химической продукции. Подчеркивается, что за исключением золота около 90% экспортных товаров Киргизии ориентированы на российский рынок.
Укреплению партнерства способствует взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Торгово-промышленные палаты обеих стран поддерживают взаимодействие с момента своего основания.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подчеркнул, что тесное сотрудничество между Россией и Киргизией ведется с 1991 года, включая бизнес-миссии и активное налаживание связей между приграничными регионами. Многие регионы России в разной степени поддерживают торгово-экономические отношения с Киргизией, особенно в сфере выставочной деятельности и экспертной работы. ТПП России оказывает методическую поддержку в подготовке специалистов для киргизской палаты.
Следует упомянуть, что в прошлом году Российская Федерация инвестировала свыше полумиллиарда долларов в приоритетные секторы экономики Кыргызстана.
По словам вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко, целесообразно направить усилия на развитие сотрудничества с Киргизией и изучить возможности для совместных проектов. По его словам, партнерство облегчает взаимодействие с государственными органами, бюрократией и бизнесом. В настоящее время создается платформа для совместного продвижения как в рамках общего экономического пространства, так и за его пределами.
Предприниматели также подчеркнули перспективность развития туристической отрасли. В 2024 году только одно из живописнейших мест Киргизии — озеро Иссык-Куль — приняло более полутора миллионов туристов из России.