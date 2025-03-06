Президент ТПП РФ Сергей Катырин оценил торгово-экономический потенциал Киргизии

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев подчеркнул, что на Россию приходится 33% от общего объема внешней торговли республики. Если говорить о поставках по параллельному импорту, то цифра составит около 4,5 миллиарда долларов, и объем продолжает расти из года в год. В прошлом году этот показатель увеличился примерно на 20% по сравнению с 2023 годом.