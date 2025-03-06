Продукты продолжают дорожать в Свердловской области

Так, по данным на 3 марта, за неделю в регионе поднялись цены на все овощи, кроме огурцов. Кило помидоров обходилось покупателям в 290,34 рубля (+3,92%), картофель и капуста стоили в среднем в торговых точках 59,82 рубля (+2,35%) и 55,54 рубля (+2,6%) соответственно.