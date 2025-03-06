Продукты продолжают дорожать в Свердловской области

Posted 6 марта, 14:59
Published 6 марта, 14:59
Modified 6 марта, 15:01
Updated 6 марта, 15:01
Так, по данным на 3 марта, за неделю в регионе поднялись цены на все овощи, кроме огурцов. Кило помидоров обходилось покупателям в 290,34 рубля (+3,92%), картофель и капуста стоили в среднем в торговых точках 59,82 рубля (+2,35%) и 55,54 рубля (+2,6%) соответственно.
Стоимость репчатого лука достигла отметки в 52,59 рубля (+0,12%), свеклы — в 46,26 рубля (+0,07), моркови — в 48,27 рубля (+1,14%).
Также в Свердловской области подорожали морожена рыба (до 343,6 рубля/+2,38%) и говядина (до 662,26 рубля/+1,28%). Поднялись цены на копченую колбасу, молоко, хлеб, яйца, печенье, рис, макароны, водку и другие позиции из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.
Среди немного подешевевших продуктов статисты назвали гречку, пшено, соль, сахар, сыры, творог, сметану, сливочное и подсолнечное масло.
Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, сколько денег для нормальной жизни нужно ежемесячно на семью из четырех человек в Нижнем Тагиле.