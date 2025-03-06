СК в Екатеринбурге возбудил уголовное дело после похищения человека из-за долга

Posted 6 марта, 11:49
Published 6 марта, 11:49
Modified 6 марта, 11:51
Updated 6 марта, 11:51
В рамках следствия выясняются все подробности дела, а также собираются доказательства. Также сейчас решается вопрос о том, чтобы избрать меру пресечения в отношении подозреваемых, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В квартире, где находились задержанные, полицейские обнаружили различное оружие. Его изъяли и вместе со злоумышленниками отвезли в полицию. Затем материалы были направлены в местный Следком, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Напомним, похитители пытались «выбить» у молодого человека долг в размере 50 тысяч рублей. Правоохранителям о произошедшем сообщила девушка потерпевшего.