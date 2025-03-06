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Posted 6 марта, 11:49

Published 6 марта, 11:49

Modified 6 марта, 11:51

Updated 6 марта, 11:51

СК в Екатеринбурге возбудил уголовное дело после похищения человека из-за долга

СК в Екатеринбурге возбудил уголовное дело после похищения человека из-за долга

6 марта 2025, 11:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники СК начнут расследовать похищение 19-летнего молодого человека, которое совершили трое мужчин. Также они вымогали у него деньги.

В рамках следствия выясняются все подробности дела, а также собираются доказательства. Также сейчас решается вопрос о том, чтобы избрать меру пресечения в отношении подозреваемых, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В квартире, где находились задержанные, полицейские обнаружили различное оружие. Его изъяли и вместе со злоумышленниками отвезли в полицию. Затем материалы были направлены в местный Следком, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Напомним, похитители пытались «выбить» у молодого человека долг в размере 50 тысяч рублей. Правоохранителям о произошедшем сообщила девушка потерпевшего.

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