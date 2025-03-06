Сколько краба в крабовых палочках: Роскачество раскрыло секреты «морского деликатеса»

Крабовые палочки — это скорее удобный продукт, чем суперполезный. Они богаты белком (около 15–20 г на 100 г), но содержат много соли и добавок. Если вы ищете альтернативу крабу, выбирайте варианты с натуральным белком (например, яичным или соевым), минимальным количеством крахмала и сахара и отсутствием E-добавок.