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Posted 6 марта, 14:34

Published 6 марта, 14:34

Modified 6 марта, 14:36

Updated 6 марта, 14:36

Крабовые палочки за пару десятилетий стали настоящим хитом на столах россиян

Сколько краба в крабовых палочках: Роскачество раскрыло секреты «морского деликатеса»

6 марта 2025, 14:34
Фото: Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik. Крабовые палочки за пару десятилетий стали настоящим хитом на столах россиян
Рубрика
Еда и напитки
Крабовые палочки — продукт, который покорил сердца миллионов любителей быстрого и сытного перекуса. Но за их ярким дизайном упаковки и аппетитным видом скрываются неочевидные секреты. Роскачество раскрыло, что внутри этих «крабовых» палочек и как не попасться на маркетинговые уловки производителей.

Сурими: основа имитации крабового мяса

Главный компонент крабовых палочек — сурими, переработанное белое мясо рыбы (минтай, хек, путассу). Этот фарш проходит специальную обработку: измельчение, сушку и вакуумное упаковывание. Высокое содержание сурими (от 50 до 60%) делает продукт похожим на крабовое мясо по текстуре и вкусу. Однако многие производители экономят, снижая долю сурими до 25% и заменяя его крахмалом или растительным белком, таковы данные исследования Роскачества.

Эксперты огорчили: мясо краба в крабовых палочках днем с огнем не отыскать
Эксперты огорчили: мясо краба в крабовых палочках днем с огнем не отыскать. Фото: 1MI

Ингредиенты: от искусственных добавок до «крабовых» обманок

Чтобы придать палочкам узнаваемый вкус и вид, производители добавляют:

  • Сахар и соль для усиления вкуса.
  • Крахмал для плотности структуры.
  • Яичный белок или соевый протеин для повышения белковой ценности.
  • Красители (например, кармин) и ароматизаторы для имитации краба.

Несмотря на упоминания «крабового экстракта» или «ДНК краба» на упаковках, исследования показывают: настоящего краба в палочках практически нет. Даже если он присутствует, его доля так мала, что не влияет на вкус или качество.

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Крабовые палочки: безопасны ли для детей?

Да, но только при правильном выборе. Эксперты советуют:

  • Избегать палочек с консервантами (E250, E252), фосфатами и ароматизаторами.
  • Выбирать варианты с низким содержанием соли (не более 1,5 г на 100 г).
  • Ориентироваться на продукты без острых специй или усилителей вкуса.

Малышам до 3 лет крабовые палочки лучше в рацион не включать.

Крабовые палочки делают из нескольких видов рыб
Крабовые палочки делают из нескольких видов рыб. Фото: 1MI

Как выбрать хорошие крабовые палочки

Хорошие крабовые палочки отличаются:

  • Цветом : однородная окраска (розово-оранжевый или белый) без пятен.
  • Структурой : при разрезе видны нити, напоминающие волокна рыбы.
  • Запахом : легкий морской аромат, без химических ноток.
  • Маркировкой : смотрите на процент сурими в составе (чем выше — тем лучше).

Польза или пищевая «обманка»?

Крабовые палочки — это скорее удобный продукт, чем суперполезный. Они богаты белком (около 15–20 г на 100 г), но содержат много соли и добавок. Если вы ищете альтернативу крабу, выбирайте варианты с натуральным белком (например, яичным или соевым), минимальным количеством крахмала и сахара и отсутствием E-добавок.

Итак, крабовые палочки — это кулинарная имитация, а не продукт из краба. Однако они безопасны и прекрасно подходят для приготовления салатов, супов или закусок. Главное — не верить маркетинговым лозунгам и внимательно читать состав.

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#Дарья Бобровицкая#Проверка#Рыба#КЦ#Еда и напитки#Фарш#Крабовые палочки#Роскачество
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