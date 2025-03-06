Сколько краба в крабовых палочках: Роскачество раскрыло секреты «морского деликатеса»

Posted 6 марта, 14:34
Published 6 марта, 14:34
Modified 6 марта, 14:36
Updated 6 марта, 14:36
Главный компонент крабовых палочек — сурими, переработанное белое мясо рыбы (минтай, хек, путассу). Этот фарш проходит специальную обработку: измельчение, сушку и вакуумное упаковывание. Высокое содержание сурими (от 50 до 60%) делает продукт похожим на крабовое мясо по текстуре и вкусу. Однако многие производители экономят, снижая долю сурими до 25% и заменяя его крахмалом или растительным белком, таковы данные исследования Роскачества.
Чтобы придать палочкам узнаваемый вкус и вид, производители добавляют:
Несмотря на упоминания «крабового экстракта» или «ДНК краба» на упаковках, исследования показывают: настоящего краба в палочках практически нет. Даже если он присутствует, его доля так мала, что не влияет на вкус или качество.
Да, но только при правильном выборе. Эксперты советуют:
Малышам до 3 лет крабовые палочки лучше в рацион не включать.
Хорошие крабовые палочки отличаются:
Крабовые палочки — это скорее удобный продукт, чем суперполезный. Они богаты белком (около 15–20 г на 100 г), но содержат много соли и добавок. Если вы ищете альтернативу крабу, выбирайте варианты с натуральным белком (например, яичным или соевым), минимальным количеством крахмала и сахара и отсутствием E-добавок.
Итак, крабовые палочки — это кулинарная имитация, а не продукт из краба. Однако они безопасны и прекрасно подходят для приготовления салатов, супов или закусок. Главное — не верить маркетинговым лозунгам и внимательно читать состав.