Сколько нужно зарабатывать семье с детьми в Нижнем Тагиле, чтобы жить, а не выживать

Posted 6 марта, 11:42
Published 6 марта, 11:42
Modified 6 марта, 12:02
Updated 6 марта, 12:02
Доходы семьи — во многом больная тема для каждого из нас, а траты — куда более серьезная задачка. Как правильно распределять средства, чтобы хватало на основное, и при этом осталось хоть сколько-нибудь до следующей зарплаты? Сколько нужно работать, чтобы была возможность копить? На чем экономить, чтобы слетать в отпуск хоть разок? Проблем много — ответ один. И, по мнению тагильчан, это сумма с пятью нулями. Давайте разбираться, куда нам столько.
Давайте посчитаем, с какой скоростью растут коммунальные платежи. С 1 июля 2024 года они увеличились, согласно указу губернатора Свердловской области, в среднем на 9,8%. В 2025-м анонсировано повышение на 18,1%.
У меня в семье 4 человека, двое прописаны у моих родителей — я и дочь, двое — муж и вторая дочь — там, где мы постоянно проживаем. В феврале текущего года я платила за вывоз мусора 306 рублей, РЦ Урала (за содержание общего имущества многоквартирного дома, согласно своей доле в праве общей собственности) — 3414 рублей. «Водоканал-НТ» — 648 рублей, «Газэкс» — 133 рубля, Универсал РЦ — 1933 рубля. Итого вышло 6 тысяч 434 рубля. В феврале прошлого года: «Рифей» — 279 рублей, РЦ Урала — 3016 рублей, «Водоканал-НТ» — 318 рублей, «Газэкс» — 120 рублей, УРЦ (менялась УК) — 1570 рублей. Общая сумма — 5 тысяч 303 рубля. Это почти тысяча, что больше, чем обещанная индексация. С 1 июля снова подорожание, на этот раз достаточно внушительное — 18, 1%. Нетрудно догадаться, что платежи вырастут еще тысячи на две. Волосы дыбом. Самое главное, что цены растут, зп — нет. А качество обслуживания? Оно не стоит своих денег! — пожаловалась корреспонденту TagilCity.ru тагильчанка Елена.
Если предположить, что в квартире прописаны все четверо, то затраты, конечно же, существенно увеличились бы. Тот же вывоз мусора — ровно в два раза. Зафиксируем себе среднюю сумму за «двушку-хрущевку» в 6,5 тысяч рублей.
Предположим, что у молодой семьи есть ипотека, потребительский или автокредит. Учитывая повышение ставки на банковские услуги, попробуем рассчитать минимальный платеж. Льготная (семейная) ипотека выдается под 6%. Если ценник на квартиру не превышает 5 млн рублей, при этом был внесен первоначальный взнос в размере 35%, а срок договора равен 10 годам, то в среднем придется ежемесячно выплачивать порядка 35-40 тысяч рублей.
Мы, к счастью, выплатили, по 20 тысяч рублей каждый раз в течение 10 лет. Сейчас сестра взяла, у них двойня родилась. Они материнский капитал вложили — чуть меньше 900, по-моему, и еще накопления были от продажи однокомнатной. Внесли 2,5 млн, взяли за 6,4 млн, ставку не скажу, но что-то приемлемое. Платят по 26 тысяч, что-то вроде того. Она у меня в декрете, муж один работает. От их самых простых и необходимых трат у меня волосы дыбом, — сообщила жительница Нижнего Тагила Алла.
Автокредит по госпрограмме «Семейный автомобиль» со скидкой от государства от 20% до 35% от стоимости машины все равно придется брать со ставкой от 21 до 26% годовых. К примеру, на отечественные марки сумма затрат каждый месяц будет варьироваться от 13 до 23 тысяч рублей (информация с сайта одного из банков).
Потребительские кредиты бьют все рекорды по переплате, которая может достигать 55% годовых.
В Свердловской области банки отклоняют свыше 3% заявок на услуги такого рода, в том числе на получение кредитных карт. Регион стал третьим по стране по числу отказов. Главные причины заключаются в неплатежеспособности заявителей, а также в отрицательном кредитном рейтинге, — сказано на сайте ЦБ РФ.
К примеру, если сумма по займу равна 200 тысячам рублей, ставка — 21%, то платеж будет равен примерно 20 тысячам рублей. Прибавим к предыдущим пунктам (из расчета одного займа на семью, в данном случае ипотеки) еще 26 тысяч рублей.
Теперь добавим к уже имеющейся «обязаловке» домашний интернет и телефонную связь на четверых, если учесть, что у каждого члена семьи есть телефон. К слову, тарифы на подобные услуги также растут с завидной частотой. Без Wi-Fi можно обойтись, скажут некоторые, но мы согласимся лишь отчасти. Любой осовремененный человек попросту не сможет жить без него, кто-то работает «на удаленке», кто-то ищет дополнительную информацию для учебы, кто-то получает образование дистанционно, у кого-то нет телевизора, а компьютер, к примеру, не дает выпасть из инфополя. На самом деле причин гораздо больше.
Наш оператор повышает стоимость без предупреждения несколько раз в год. Не успеваешь пополнить счет, уже пишут, что средства заканчиваются. Платим около 700 рублей. Телефонов у нас три, у всех самый простой тариф, без безлимитки. У мужа выходит — 420 рублей, у меня и дочери — по 365 рублей, — рассказала горожанка Анастасия.
На четверых за связь ежемесячно получается около 2 тысяч 200 рублей.
Продолжаем считать. Предположим, в семье один ребенок посещает детский сад, другой — учится в вузе. И хорошо, если на бюджете. Родительская плата за содержание дошкольника в образовательном учреждении с 1 марта 2025 года выросла и составила 2796 рублей. Добавим сюда стоимость дополнительных услуг, например, «Неболейку», творческие занятия, кто-то занимается с логопедом. Для детей постарше проводят уроки русского языка и математики, соответствующие возрасту.
Сын ходит в старшую группу. Мы платим 6,5 тысяч рублей в месяц. Притом, что ходим не на все дополнительные занятия. Не водить малыша вообще никуда, когда все дети занимаются, тоже нельзя. Развитие необходимо, а в группах тем более социализируются быстрее, учатся совместной работе. Старший сын поступил в УрФУ в 2022 году, на платное. В год получается 196 тысяч рублей. Итого в месяц — почти 23 тысячи рублей, — поделилась информацией Алена.
Приступаем к самому интересному — к потребительской корзине. Она состоит из нескольких компонентов: продукты, непродовольственные товары и услуги. Последнее мы вынесли в отдельный блок (коммуналка), но без учета затрат на транспорт. Хлеб, крупы, овощи, фрукты, мясо, рыба, молочка, сахар, соль и масло — основные составляющие меню любой семьи ингредиенты. В корзину также входят одежда, медикаменты и хозяйственные товары. Всего в набор входят 556 позиций.
Отмечается, что на еду, как считает Росстат, один человек должен тратить половину установленного в стране прожиточного минимума — 9 тысяч 600 рублей в месяц. Остальная часть должна покрыть коммуналку и оставшуюся часть корзины, что означает примерно 3 тысячи рублей на хозтовары, одежду, транспорт и другое.
Сколько нужно носить вещи, чтоб с таким заработком умудриться вообще что-то купить? Мало того, что дети хотят модно одеваться. Это поможет им избежать конфликтов, буллинга. Так и мы хотим выглядеть нормально. Посмотрите цены на вещи! Верхняя одежда даже на малышей — в космосе. Недавно пошли сезонные скидки, мы, конечно же, закупились. У меня шубка из искусственного меха, дочерям — два пуховика, мужу — добротную куртку. Плюсом шапки, перчатки, брюки взяли, несколько футболок. Обувь — нам по паре, детям — по две, кроссовки порвались у каждой. Конечно, я понимаю, это все не на год (мне и мужу), но детям-то? Они же быстро растут, все изнашивается, портится. По сумме в целом могу сказать только примерно — ушло около 80 тысяч рублей. Скоро снова траты — летние вещи, обувь. Про еду вообще молчу. У нас в месяц уходит около 60 тысяч на продукты, и это с учетом одного похода в ресторан, — пояснила корреспонденту TagilCity.ru тагильчанка Ксения.
Эксперт, кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики ГГУ Татьяна Першина:
Очевидно, что продуктовая корзина должна чутко реагировать на ряд факторов, в том числе динамику роста цен. Указанный набор необходимого не должен восприниматься как необходимый и статичный минимум. Корзина должна стать одним из основных мер поддержки государством граждан. Это может способствовать, например, повышению уровня жизни и рождаемости в стране.
Прибавим 50 тысяч рублей за продукты и 13,5 тысяч рублей за одежду (если делить большие сезонные траты по месяцам).
Обслуживание автомобиля, проезд в общественном транспорте (на работу, на учебу), оплата кружков и спортивных секций детям, непредвиденные расходы — сколько еще всего нужно, чтобы жить, а не выживать?
Мой сын ходит на хоккей. Амуниция очень дорогая, плюс сборы постоянные. За последние три месяца отдали около 40 тысяч. Дочь еще маленькая, никуда не водим, но планируем отдать в гимнастику. У нас также есть машина, на бензин уходит, если не считать редкие иногородние поездки, около 10 тысяч рублей в месяц. В отпуск хотелось бы съездить, будем думать, как это сделать, — задумалась участница опроса Наталья.
Еще без учета затрат на желанный отпуск семьей, добавим, согласно результатам опроса, среднюю сумму за внеурочные занятия на двоих детей, — 17 тысяч рублей. Плюс обслуживание автомобиля — 7 тысяч рублей, непредвиденные расходы могут быть разными: сломались бытовая техника или замок, попали в ДТП (ремонт), заболели (дорогостоящие препараты) — здесь не угадаешь.
Подведем итоги: 145 тысяч рублей необходимо на самые базовые расходы семье из четырех человек. В этой сумме нет места «случайностям», отпуску и даже исполнению самых маленьких желаний. Большинство тагильчан, которые согласились ответить на наши вопросы, называли сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Далеко не каждой ячейке общества доступна такая цифра.
Коуч Мария Денисова дала несколько советов тем, кто желает зарабатывать больше, чем тратит:
Для начала поработайте со своим сознанием. Расширьте его возможности, избавьтесь от негатива и страхов. Каждый может зарабатывать больше. Помимо этого, очень важно перестать быть ребенком, начать действительно взрослую жизнь, понять, что только вы решаете, сколько будете зарабатывать. Нет предела совершенству, знайте себе цену и учитесь, получайте новые знания и открывайте для себя большие возможности.
Психолог София Моше настаивает на прекращении постоянной экономии и покупке товаров со скидками:
Подобное поведение отталкивает успех, позвольте себе больше. Для начала нужно избавиться от всех обид, включая детские. Забудьте родительские методы ведения бюджета, перестаньте завидовать богатым. Уделяйте себе и своим мыслям больше внимания, радуйте своего внутреннего ребенка. Чаще обменивайтесь позитивной энергией с семьей, родными и близкими. Навсегда откажитесь от фразы «у меня нет денег».