Сколько нужно зарабатывать семье с детьми в Нижнем Тагиле, чтобы жить, а не выживать

Доходы семьи — во многом больная тема для каждого из нас, а траты — куда более серьезная задачка. Как правильно распределять средства, чтобы хватало на основное, и при этом осталось хоть сколько-нибудь до следующей зарплаты? Сколько нужно работать, чтобы была возможность копить? На чем экономить, чтобы слетать в отпуск хоть разок? Проблем много — ответ один. И, по мнению тагильчан, это сумма с пятью нулями. Давайте разбираться, куда нам столько.