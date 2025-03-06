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Posted 6 марта, 16:08

Published 6 марта, 16:08

Modified 6 марта, 16:10

Updated 6 марта, 16:10

В Екатеринбурге ввели масочный режим в социальных учреждениях

Снова введен масочный режим для екатеринбуржцев

6 марта 2025, 16:08
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге ввели масочный режим в социальных учреждениях

В Екатеринбурге, в связи с увеличением числа заболевших, в общественных местах начали требовать носить медицинские маски.

В Екатеринбурге ужесточают меры против распространения инфекций в социальных учреждениях. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева сообщила о введении обязательного масочного режима в больницах, приютах и домах престарелых.

Решение принято на фоне резкого увеличения числа заболевших. Так, в феврале текущего года было зафиксировано порядка 39 тысяч случаев заражения ОРВИ. Помимо этого, усилен контроль за соблюдением правил дезинфекции, чтобы минимизировать риски заражения, сообщает URA.RU.

Ранее в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости на карантин ушли 59 групп в детсадах.

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#Агата Королева#Общество#Екатеринбург
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