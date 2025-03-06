Снова введен масочный режим для екатеринбуржцев

Решение принято на фоне резкого увеличения числа заболевших. Так, в феврале текущего года было зафиксировано порядка 39 тысяч случаев заражения ОРВИ. Помимо этого, усилен контроль за соблюдением правил дезинфекции, чтобы минимизировать риски заражения, сообщает URA.RU.