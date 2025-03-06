Сонливость и проблемы с нервами: сероводород в Нижнем Тагиле превышал норму два дня

Posted 6 марта, 12:16
Published 6 марта, 12:16
Modified 6 марта, 12:18
Updated 6 марта, 12:18
Согласно официальным данным УГМС, 4 и 5 марта в Нижнем Тагиле установился повышенный уровень загрязнения. После короткого шестидневного перерыва сероводород вновь попал на датчики приборов.
Так, 4 марта с 8 утра и до 11 вечера практически каждый час газоанализаторы на стационарных постах УГМС на Тагилстрое фиксировали превышение нормы содержания сероводорода. Максимальная концентрация составила 1,5 ПДК. Данные варьировались в течение дня от 1,02 до 1,5 ПДК.
5 марта атака сероводородом продолжилась. Его обнаружили в ночное время на Вагонке. Вновь максимальная концентрация составила 1,5 ПДК.
Ранее в конце ноября превышения сероводорода фиксировались почти неделю, причем в дни НМУ. Добавим, что сероводород весьма вреден для нервной системы и легких. Люди при этом ощущают сонливость, усталость и признаки ОРВИ.