Сонливость и проблемы с нервами: сероводород в Нижнем Тагиле превышал норму два дня

Так, 4 марта с 8 утра и до 11 вечера практически каждый час газоанализаторы на стационарных постах УГМС на Тагилстрое фиксировали превышение нормы содержания сероводорода. Максимальная концентрация составила 1,5 ПДК. Данные варьировались в течение дня от 1,02 до 1,5 ПДК.