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Posted 6 марта, 12:16

Published 6 марта, 12:16

Modified 6 марта, 12:18

Updated 6 марта, 12:18

Выбросы 5 марта в Нижнем Тагиле

Сонливость и проблемы с нервами: сероводород в Нижнем Тагиле превышал норму два дня

6 марта 2025, 12:16
Фото: tagilcity.ru. Выбросы 5 марта в Нижнем Тагиле
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Выбросы
4 и 5 марта в Нижнем Тагиле газоанализаторы УГМС уловили превышение сероводорода. За два дня зафиксировано более 14 нарушений нормативов.

Согласно официальным данным УГМС, 4 и 5 марта в Нижнем Тагиле установился повышенный уровень загрязнения. После короткого шестидневного перерыва сероводород вновь попал на датчики приборов.

Так, 4 марта с 8 утра и до 11 вечера практически каждый час газоанализаторы на стационарных постах УГМС на Тагилстрое фиксировали превышение нормы содержания сероводорода. Максимальная концентрация составила 1,5 ПДК. Данные варьировались в течение дня от 1,02 до 1,5 ПДК.

5 марта атака сероводородом продолжилась. Его обнаружили в ночное время на Вагонке. Вновь максимальная концентрация составила 1,5 ПДК.

Ранее в конце ноября превышения сероводорода фиксировались почти неделю, причем в дни НМУ. Добавим, что сероводород весьма вреден для нервной системы и легких. Люди при этом ощущают сонливость, усталость и признаки ОРВИ.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Загрязнение#Выбросы#Екатеринбург#Сероводород#Вредные выбросы
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