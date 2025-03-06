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Posted 6 марта, 11:51

Published 6 марта, 11:51

Modified 6 марта, 11:53

Updated 6 марта, 11:53

Ремонт помещения спортшколы «Юпитер» предстоит в Нижнем Тагиле

Спортзал для новой секции пауэрлифтинга отремонтируют в Нижнем Тагиле

6 марта 2025, 11:51
Фото: 1MI.

Ремонт помещения спортшколы «Юпитер» предстоит в Нижнем Тагиле

Реконструкция помещения спортшколы «Юпитер» на Уральском проспекте, 70А планируется в Нижнем Тагиле. На эти цели выделено 14,4 миллиона рублей. Там откроют отделение пауэрлифтинга.

Помещение на Уральском проспекте, 70А, было передано СШОР «Юпитер» в конце 2022 года. В 2023 году там отремонтировали кровлю за 2,5 миллиона рублей. А в 2024 году был разработан проект реконструкции помещения. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу.

В 2025 году в полном объеме планируется завершить все мероприятия, связанные с реконструкцией помещения, которое будет использоваться для развития силовых видов спорта.

Здесь откроется отделение пауэрлифтингаю Оно должно закрыть потребность в занятиях силовыми видами спорта, которая есть у жителей Гальяно-Горбуновского массива. Заниматься смогут все желающие, в том числе и лица с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали TagilCity.ru в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.

Начать работы на объекте подрядчику необходимо после заключения контракта и сдать его к 1 августа 2025 года. В помещении строители поменяют окна и двери, заменят коммунальные системы, отремонтируют полы, стены и потолки. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Напомним, что в конце 2024 года в Нижнем Тагиле был открыт пятый спортивный зал для занятия самбо.

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