Спортзал для новой секции пауэрлифтинга отремонтируют в Нижнем Тагиле

Posted 6 марта, 11:51
Published 6 марта, 11:51
Modified 6 марта, 11:53
Updated 6 марта, 11:53
Помещение на Уральском проспекте, 70А, было передано СШОР «Юпитер» в конце 2022 года. В 2023 году там отремонтировали кровлю за 2,5 миллиона рублей. А в 2024 году был разработан проект реконструкции помещения. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу.
В 2025 году в полном объеме планируется завершить все мероприятия, связанные с реконструкцией помещения, которое будет использоваться для развития силовых видов спорта.
Здесь откроется отделение пауэрлифтингаю Оно должно закрыть потребность в занятиях силовыми видами спорта, которая есть у жителей Гальяно-Горбуновского массива. Заниматься смогут все желающие, в том числе и лица с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали TagilCity.ru в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.
Начать работы на объекте подрядчику необходимо после заключения контракта и сдать его к 1 августа 2025 года. В помещении строители поменяют окна и двери, заменят коммунальные системы, отремонтируют полы, стены и потолки. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.