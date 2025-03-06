Спортзал для новой секции пауэрлифтинга отремонтируют в Нижнем Тагиле

Помещение на Уральском проспекте, 70А, было передано СШОР «Юпитер» в конце 2022 года. В 2023 году там отремонтировали кровлю за 2,5 миллиона рублей. А в 2024 году был разработан проект реконструкции помещения. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу.