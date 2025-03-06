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Posted 6 марта, 09:56

Published 6 марта, 09:56

Modified 6 марта, 09:58

Updated 6 марта, 09:58

Глава Артемовского ГО не смог выйти из СИЗО

Суд отказался выпускать на свободу главу Артемовского ГО

6 марта 2025, 09:56
Фото: Свердловский областной суд.

Глава Артемовского ГО не смог выйти из СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест главы Артемовского ГО Константина Трофимова.

Предварительно глава округа обвиняется в получении взятки. Согласно постановлению суда Артемовского 14 февраля Трофимову был продлен срок нахождения под арестом до 17 марта.

Однако адвокат Трофимова обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Там заслушали доводы стороны и рассмотрели материалы дела. В итоге было решено оставить постановление суда без изменений, сообщили в областном суде.

Ранее судом в Екатеринбурге был продлен срок содержания под стражей главе «Гортранса» Сергею Нугаеву.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Суд#Криминал#Апелляция#Арест#СИЗО#Екатеринбург
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