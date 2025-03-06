Суд отказался выпускать на свободу главу Артемовского ГО

Posted 6 марта, 09:56
Published 6 марта, 09:56
Modified 6 марта, 09:58
Updated 6 марта, 09:58
Предварительно глава округа обвиняется в получении взятки. Согласно постановлению суда Артемовского 14 февраля Трофимову был продлен срок нахождения под арестом до 17 марта.
Однако адвокат Трофимова обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Там заслушали доводы стороны и рассмотрели материалы дела. В итоге было решено оставить постановление суда без изменений, сообщили в областном суде.
Ранее судом в Екатеринбурге был продлен срок содержания под стражей главе «Гортранса» Сергею Нугаеву.