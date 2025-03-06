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Posted 6 марта, 12:56

Published 6 марта, 12:56

Modified 6 марта, 12:58

Updated 6 марта, 12:58

Суд в Богдановиче аннулировал оформленный для мошенников кредит в банке

Суд в Богдановиче аннулировал оформленный для мошенников кредит в банке

6 марта 2025, 12:56
Фото: Изображение Midjourney.
Пожилой житель Богдановича по инструкции мошенников оформил кредит более, чем на 300 тысяч рублей.

Мужчина, находившийся в банковском отделении, оформил кредит, сумма которого составила более 330 тысяч рублей. Эти деньги он перевел аферистам на указанный им счет, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В полиции было возбуждено уголовное дело. После проведенного исследования было установлено, что горожанин во время заключения договорной документации не осознавал значения данных действий и не мог ими управлять.

В связи с этим прокуратура отправила в суд иск о том, чтобы договор был признан недействительным. Суд удовлетворил требование.

Напомним, в Свердловской области пенсионер отдал мошенникам более 5 миллионов рублей.

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