Суд в Богдановиче аннулировал оформленный для мошенников кредит в банке

Posted 6 марта, 12:56
Published 6 марта, 12:56
Modified 6 марта, 12:58
Updated 6 марта, 12:58
Мужчина, находившийся в банковском отделении, оформил кредит, сумма которого составила более 330 тысяч рублей. Эти деньги он перевел аферистам на указанный им счет, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В полиции было возбуждено уголовное дело. После проведенного исследования было установлено, что горожанин во время заключения договорной документации не осознавал значения данных действий и не мог ими управлять.
В связи с этим прокуратура отправила в суд иск о том, чтобы договор был признан недействительным. Суд удовлетворил требование.