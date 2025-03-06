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Posted 6 марта, 15:16

Published 6 марта, 15:16

Modified 6 марта, 15:18

Updated 6 марта, 15:18

Свердловские врачи поставили на ноги 90-летнюю пенсионерку после сложного перелома

Свердловские врачи поставили на ноги 90-летнюю пенсионерку после сложного перелома

6 марта 2025, 15:16
Фото: Официальный сайт правительства Свердловской области.
Специалисты Березовской ЦГБ успешно провели 90-летней пациентке высокотехнологичную операцию по замене тазобедренного сустава, вернув ее к активной жизни.

В феврале пожилая жительница Свердловской области упала и сломала шейку бедра. Ее доставили в больницу, где провели обследование и подготовили женщину к операции по замене сустава. Уже через короткое время она смогла встать на ноги. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Возраст сам по себе не является преградой для проведения такой операции. Главное — отсутствие серьезных сопутствующих заболеваний. Мы стремимся вернуть наших пациентов в общество и обеспечить им активный образ жизни, — сообщает главный врач больницы Станислав Кан.

Благодаря усилиям врачей и современных технологий, операция прошла успешно, и женщина вскоре вернулась домой. Ее сын выразил благодарность всему медицинскому персоналу за профессионализм и заботу, отметив, что мама снова чувствует себя уверенно и активно. Это стало реальностью благодаря осуществлению федерального проекта «Старшее поколение».

Ранее врачи в Свердловской области удалили пациентке опухоль с помощью новой технологии.

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