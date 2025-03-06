Свердловские врачи поставили на ноги 90-летнюю пенсионерку после сложного перелома

В феврале пожилая жительница Свердловской области упала и сломала шейку бедра. Ее доставили в больницу, где провели обследование и подготовили женщину к операции по замене сустава. Уже через короткое время она смогла встать на ноги. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.