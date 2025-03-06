Тараканы пакуют чемоданы и съезжают: эти пахучие вещества сражают «гусариков» наповал

Национальный институт здравоохранения США провел научный эксперимент по изучению влияния некоторых эфирных масле на тараканов. Результаты получились не слишком хорошими — но только для тараканов. А люди, которые провели годы в бесплодной борьбе с прусаками, просто запрыгали от радости. Оказалось, что против противных «гусариков» прекрасно работают натуральные эфирные масла.