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Posted 6 марта, 13:30

Published 6 марта, 13:30

Modified 6 марта, 13:32

Updated 6 марта, 13:32

Тараканы очень чувствительны к резким запахам

Тараканы пакуют чемоданы и съезжают: эти пахучие вещества сражают «гусариков» наповал

6 марта 2025, 13:30
Фото: 1MI. Тараканы очень чувствительны к резким запахам
Рубрика
Дом и сад
Тараканы — ночные насекомые, живущие колониями и доставляющие немало неприятностей хозяевам квартир и домов. Но расстраиваться не стоит: оказывается, «антенны» тараканов крайне чувствительны к запахам, поэтому в борьбе с вредителями дезинсекторы советуют применять эфирные масла.

Национальный институт здравоохранения США провел научный эксперимент по изучению влияния некоторых эфирных масле на тараканов. Результаты получились не слишком хорошими — но только для тараканов. А люди, которые провели годы в бесплодной борьбе с прусаками, просто запрыгали от радости. Оказалось, что против противных «гусариков» прекрасно работают натуральные эфирные масла.

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Исследования показали, что эти масла не только отпугивают, но и убивают тараканов.

  • Масло орегано (2,5%) сохраняет действие до недели. Убивает личинок и отпугивает взрослых особей.
  • Масло розмарина мгновенно убивает насекомых при контакте.
  • Масло тысячелистника эффективно отпугивает тараканов из-за резкого запаха.

Способ применения очень прост: разведите масло (2,5%) в воде и распылите в углах, на полках и других местах, где тараканы часто появляются.

Тараканы чувствительны к резким ароматам эфирных масел. Антенны реагируют на них как на угрозу, заставляя насекомых покидать территорию. Кроме того, некоторые масла (розмарин, орегано) токсичны для тараканов и способны уничтожить их при контакте.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Тараканы#Дезинсекция#Дом и сад#КЦ#Домоводство#Эфирные масла#Полезные советы
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