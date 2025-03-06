Тараканы пакуют чемоданы и съезжают: эти пахучие вещества сражают «гусариков» наповал

Posted 6 марта, 13:30
Published 6 марта, 13:30
Modified 6 марта, 13:32
Updated 6 марта, 13:32
Национальный институт здравоохранения США провел научный эксперимент по изучению влияния некоторых эфирных масле на тараканов. Результаты получились не слишком хорошими — но только для тараканов. А люди, которые провели годы в бесплодной борьбе с прусаками, просто запрыгали от радости. Оказалось, что против противных «гусариков» прекрасно работают натуральные эфирные масла.
Исследования показали, что эти масла не только отпугивают, но и убивают тараканов.
Способ применения очень прост: разведите масло (2,5%) в воде и распылите в углах, на полках и других местах, где тараканы часто появляются.
Тараканы чувствительны к резким ароматам эфирных масел. Антенны реагируют на них как на угрозу, заставляя насекомых покидать территорию. Кроме того, некоторые масла (розмарин, орегано) токсичны для тараканов и способны уничтожить их при контакте.