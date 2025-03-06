УВЗ требует полмиллиарда с уфимской компании за недостроенный цех

Posted 6 марта, 03:42
Published 6 марта, 03:42
Modified 6 марта, 03:44
Updated 6 марта, 03:44
Речь идет о контракте на строительство механосборочного цеха в Нижнем Тагиле. Договор компании заключили еще в 2021 году. Тогда подрядчик должен был закончить работы до конца 2022 года. Во время строительства сроки сдвигались и в итоге УВЗ планировал получить новый цех до 31 мая 2023 года. Однако работы не завершены до сих пор.
По данным заказчика, все меры для исполнения контракта в срок были выполнены — предоставлены средства, а также выдана документация по проекту. При этом предприятие требовало обеспечить нужное количество персонала на объекте, предоставлять ежедневные рапорты о ходе работ. Однако эти требования были проигнорированы, говорится в претензии, размещенной на «Госзакупках».
УВЗ также потребовал ускорить работу и увеличить число рабочих на площадке. Отмечается, что контракт заключался по госпрограмме и часть средств на проект была получена. На данный момент освоены 1,22 млрд рублей.
К делу также подключились прокуратуры Свердловской области и Республики Башкортостан. С представителями всех сторон было проведено совещание, на котором было постановлено, что подрядчик должен ускорить работу и увеличить число рабочих. Исполнение решения контролируют прокуратуры.
Ранее энергетики подали иск в Арбитражный суд к ВГОКу с требованием выплатить 80 миллионов рублей за электричество.