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Posted 6 марта, 03:42

Published 6 марта, 03:42

Modified 6 марта, 03:44

Updated 6 марта, 03:44

В Нижнем Тагиле УВЗ требует полмиллиарда с подрядчика за недостроенный цех

УВЗ требует полмиллиарда с уфимской компании за недостроенный цех

6 марта 2025, 03:42
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле УВЗ требует полмиллиарда с подрядчика за недостроенный цех

Уралвагонзавод из Нижнего Тагила обратился в арбитражный суд с иском к компании «Билд» (Уфа) с требованием о выплате неустойки в размере 549,6 млн рублей.

Речь идет о контракте на строительство механосборочного цеха в Нижнем Тагиле. Договор компании заключили еще в 2021 году. Тогда подрядчик должен был закончить работы до конца 2022 года. Во время строительства сроки сдвигались и в итоге УВЗ планировал получить новый цех до 31 мая 2023 года. Однако работы не завершены до сих пор.

По данным заказчика, все меры для исполнения контракта в срок были выполнены — предоставлены средства, а также выдана документация по проекту. При этом предприятие требовало обеспечить нужное количество персонала на объекте, предоставлять ежедневные рапорты о ходе работ. Однако эти требования были проигнорированы, говорится в претензии, размещенной на «Госзакупках».

УВЗ также потребовал ускорить работу и увеличить число рабочих на площадке. Отмечается, что контракт заключался по госпрограмме и часть средств на проект была получена. На данный момент освоены 1,22 млрд рублей.

К делу также подключились прокуратуры Свердловской области и Республики Башкортостан. С представителями всех сторон было проведено совещание, на котором было постановлено, что подрядчик должен ускорить работу и увеличить число рабочих. Исполнение решения контролируют прокуратуры.

Ранее энергетики подали иск в Арбитражный суд к ВГОКу с требованием выплатить 80 миллионов рублей за электричество.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Бизнес#Нижний Тагил#Суд#Подрядчик#Требования#Неустойка#Екатеринбург#Арбитраж
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