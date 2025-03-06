УВЗ требует полмиллиарда с уфимской компании за недостроенный цех

Речь идет о контракте на строительство механосборочного цеха в Нижнем Тагиле. Договор компании заключили еще в 2021 году. Тогда подрядчик должен был закончить работы до конца 2022 года. Во время строительства сроки сдвигались и в итоге УВЗ планировал получить новый цех до 31 мая 2023 года. Однако работы не завершены до сих пор.