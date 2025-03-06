В Екатеринбурге трое мужчин похитили друга из-за долга в 50 тысяч рублей

Posted 6 марта, 05:43
Published 6 марта, 05:43
Modified 6 марта, 05:45
Updated 6 марта, 05:45
Инцидент случился утром 5 марта. Похищали должника на глазах его девушки на улице Высоцкого, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
В ходе «операции» молодому человеку угрожали автоматом и пистолетом. Девушка заявила о случившемся в полицию. Правоохранители вычислили где находятся похитители и задержали их в квартире.
Полиция на данный момент проводит проверку. Все участники инцидента были отпущены, но похитители пока находятся под обязательством о явке.
Ранее в Каменске-Уральском мужчины похитили девушек и издевались над ними на автомойке. Молодых людей уже задержали. Они находятся в СИЗО. По данному делу затребовал доклад глава СК РФ Александр Бастрыкин.