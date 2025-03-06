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Posted 6 марта, 05:43

Published 6 марта, 05:43

Modified 6 марта, 05:45

Updated 6 марта, 05:45

В Екатеринбурге трое мужчин похитили друга из-за долга в 50 тысяч рублей

В Екатеринбурге трое мужчин похитили друга из-за долга в 50 тысяч рублей

6 марта 2025, 05:43
Фото: 1MI.
Трое мужчин украли 19-летнего товарища на ЖБИ в Екатеринбурге. Причиной стал долг последнего в 50 тысяч рублей. При обыске у похитителей были найдены предметы, похожие на оружие — пистолет, винтовка, автомат и даже гранатомет.

Инцидент случился утром 5 марта. Похищали должника на глазах его девушки на улице Высоцкого, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

В ходе «операции» молодому человеку угрожали автоматом и пистолетом. Девушка заявила о случившемся в полицию. Правоохранители вычислили где находятся похитители и задержали их в квартире.

Полиция на данный момент проводит проверку. Все участники инцидента были отпущены, но похитители пока находятся под обязательством о явке.

Ранее в Каменске-Уральском мужчины похитили девушек и издевались над ними на автомойке. Молодых людей уже задержали. Они находятся в СИЗО. По данному делу затребовал доклад глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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#Ирина Кирилова#Полиция#Криминал#Долг#Похищение#Екатеринбург#Разбирательство
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