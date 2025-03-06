В Екатеринбурге трое мужчин похитили друга из-за долга в 50 тысяч рублей

Трое мужчин украли 19-летнего товарища на ЖБИ в Екатеринбурге. Причиной стал долг последнего в 50 тысяч рублей. При обыске у похитителей были найдены предметы, похожие на оружие — пистолет, винтовка, автомат и даже гранатомет.

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