В Нижнем Тагиле будет построен первый многоквартирный дом в микрорайоне на ГГМ

Posted 6 марта, 10:00
Published 6 марта, 10:00
Modified 6 марта, 10:02
Updated 6 марта, 10:02
В новостройке будут две секции в 9 и 15 этажей. Здание станет частью ЖК на Гальянке. Жилой комплекс будет вмещать в себя более 200 квартир до трех комнат, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Около ЖК будут оборудованы парковки для автомобилей и велосипедов, а также сделают спортплощадку, детскую площадку и озеленят придомовую территорию. Здание будет располагаться на улице Архитектора Солтыса между Солнечным микрорайоном и Уральским реабилитационным центром.