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Posted 6 марта, 10:00

Published 6 марта, 10:00

Modified 6 марта, 10:02

Updated 6 марта, 10:02

В Нижнем Тагиле будет построен первый многоквартирный дом в микрорайоне на ГГМ

В Нижнем Тагиле будет построен первый многоквартирный дом в микрорайоне на ГГМ

6 марта 2025, 10:00
Фото: Управление архитектуры и градостроительства мэрии Нижнего Тагила.
Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила разрешило проводить строительные работы многоквартирного дома в микрорайоне Александровский.

В новостройке будут две секции в 9 и 15 этажей. Здание станет частью ЖК на Гальянке. Жилой комплекс будет вмещать в себя более 200 квартир до трех комнат, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Около ЖК будут оборудованы парковки для автомобилей и велосипедов, а также сделают спортплощадку, детскую площадку и озеленят придомовую территорию. Здание будет располагаться на улице Архитектора Солтыса между Солнечным микрорайоном и Уральским реабилитационным центром.

Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга построят новый школьный комплекс.

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