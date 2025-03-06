tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 08:53

Published 6 марта, 08:53

Modified 6 марта, 08:55

Updated 6 марта, 08:55

В Нижнем Тагиле на 40% увеличился рост преступлений в сфере оборота наркотиков

В Нижнем Тагиле на 40% увеличился рост преступлений в сфере оборота наркотиков

6 марта 2025, 08:53
Фото: 1MI.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел заседание антинаркотической комиссии. Выяснилось, что было совершено на 40% больше наркопреступлений. Удалось изъять 20 кг наркотических веществ, тогда как в 2023 году конфисковали 14 кг.

На заседании антинаркотической комиссии, проведенном мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, была представлена статистика противозаконного оборота наркотиков.

Согласно данным, предоставляемым главой отдела по контролю за наркопреступностью Артуром Белых, в 2024 году было зарегистрировано 1052 наркопреступлений, что на 40% больше, чем в 2023 году. Тяжких и еще более тяжелых преступлений было совершено 865, в то время как в 2023 году их было на 311 меньше.

Кроме того, инициировали 778 дел, касающихся сбыта наркотиков, большая часть которых уже переданы в суд. А также из нелегального распространения было конфисковано около 20 килограммов наркотических веществ, что на 6 килограммов больше, чем в 2023 году.

Ранее стало известно, что в Свердловской области количество наркозависимых увеличилось на 34%.

В Екатеринбурге малолетних наркоманов «лечили» от зависимости зеленкой и тумаками
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Ревды отправится в тюрьму на 10 лет за сбыт наркотиковЖитель Екатеринбурга получил почти 10 лет за сбыт наркотиков через интернет67 жителей Нижнего Тагила скончались из-за передозировки наркотиками
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Криминал#Владислав Пинаев#Наркотики#Наркоман#Преступления#18+#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика