В Нижнем Тагиле на 40% увеличился рост преступлений в сфере оборота наркотиков

Posted 6 марта, 08:53
Published 6 марта, 08:53
Modified 6 марта, 08:55
Updated 6 марта, 08:55
На заседании антинаркотической комиссии, проведенном мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, была представлена статистика противозаконного оборота наркотиков.
Согласно данным, предоставляемым главой отдела по контролю за наркопреступностью Артуром Белых, в 2024 году было зарегистрировано 1052 наркопреступлений, что на 40% больше, чем в 2023 году. Тяжких и еще более тяжелых преступлений было совершено 865, в то время как в 2023 году их было на 311 меньше.
Кроме того, инициировали 778 дел, касающихся сбыта наркотиков, большая часть которых уже переданы в суд. А также из нелегального распространения было конфисковано около 20 килограммов наркотических веществ, что на 6 килограммов больше, чем в 2023 году.