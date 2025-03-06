В Нижнем Тагиле на 40% увеличился рост преступлений в сфере оборота наркотиков

Согласно данным, предоставляемым главой отдела по контролю за наркопреступностью Артуром Белых, в 2024 году было зарегистрировано 1052 наркопреступлений, что на 40% больше, чем в 2023 году. Тяжких и еще более тяжелых преступлений было совершено 865, в то время как в 2023 году их было на 311 меньше.