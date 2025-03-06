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Posted 6 марта, 04:22

Published 6 марта, 04:22

Modified 6 марта, 04:24

Updated 6 марта, 04:24

В Нижнем Тагиле покажут спектакль с актрисой из нашумевшего сериала

В Нижнем Тагиле покажут спектакль с актрисой из нашумевшего сериала

6 марта 2025, 04:22
Фото: 1MI.
Жителям Нижнего Тагила представят спектакль из столичного театра. Покажут его в Новом Молодежном театре.

В апреле в Екатеринбург приедет Российский академический молодежный театр в честь 95-летия ТЮЗа. Мастера прибудут и в Нижний Тагил. 3 апреля пройдет показ документального спектакля о жизни подростка в селе под названием «Деревня и я» (16+).

В главной роли актриса Нелли Уварова. Она снималась в сериалах «Не родись красивой» и «Содержанки». Также с ней вместе сыграет Сергей Печенкин. Он известен по сериалам «След», «Склифосовский», «Мосгаз. Дело №10: Метроном».

Спектакль расскажет о жизни современного школьника, который проходит путь взросления вдали от мегаполисов.

По словам директора Нового Молодежного театра Наталии Мозжаковой, РАМТ является основоположником детского театра в России. У него огромный и качественный репертуар.

Для нас как для принимающей стороны, гастроли театра такого уровня — возможность посмотреть, в ту ли сторону мы смотрим, в ту ли сторону мы идем. То есть насколько наши спектакли близки по подаче, по материалу к тому, о чем хочется говорить с детьми, — сказала Наталия Мозжакова.

Она отметила, что для тагильчан, попасть на такой спектакль, большая удача, так как в Москве купить билеты в РАМТ проблематично. Там билеты разлетаются за два месяца, пишет ИА «Все Новости».

Напомним, ранее Нижнетагильский драматический театр привез три награды с фестиваля «Браво!».

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Спектакль#Екатеринбург#Знаментитости
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