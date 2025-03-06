В Нижнем Тагиле покажут спектакль с актрисой из нашумевшего сериала

Posted 6 марта, 04:22
Published 6 марта, 04:22
Modified 6 марта, 04:24
Updated 6 марта, 04:24
В апреле в Екатеринбург приедет Российский академический молодежный театр в честь 95-летия ТЮЗа. Мастера прибудут и в Нижний Тагил. 3 апреля пройдет показ документального спектакля о жизни подростка в селе под названием «Деревня и я» (16+).
В главной роли актриса Нелли Уварова. Она снималась в сериалах «Не родись красивой» и «Содержанки». Также с ней вместе сыграет Сергей Печенкин. Он известен по сериалам «След», «Склифосовский», «Мосгаз. Дело №10: Метроном».
Спектакль расскажет о жизни современного школьника, который проходит путь взросления вдали от мегаполисов.
По словам директора Нового Молодежного театра Наталии Мозжаковой, РАМТ является основоположником детского театра в России. У него огромный и качественный репертуар.
Для нас как для принимающей стороны, гастроли театра такого уровня — возможность посмотреть, в ту ли сторону мы смотрим, в ту ли сторону мы идем. То есть насколько наши спектакли близки по подаче, по материалу к тому, о чем хочется говорить с детьми, — сказала Наталия Мозжакова.
Она отметила, что для тагильчан, попасть на такой спектакль, большая удача, так как в Москве купить билеты в РАМТ проблематично. Там билеты разлетаются за два месяца, пишет ИА «Все Новости».