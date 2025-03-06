В Нижнем Тагиле пройдет молодежный форум

Posted 6 марта, 10:45
Published 6 марта, 10:45
Modified 6 марта, 10:47
Updated 6 марта, 10:47
С 26 по 27 апреля 2025 года в Нижнем Тагиле пройдет масштабное мероприятие, направленное на развитие и поддержку молодых талантов. В данный момент МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» ищет подрядчика для его проведения. Подать заявку на участие в открытом аукционе можно до 13 апреля.
Молодежный форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле!» соберет более 150 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Все события будут проводиться в МАУ ДОК «Звездный» имени В. Г. Удовенко. Программа форума включает тренинги, дискуссии, мастер-классы и презентации социальных проектов, направленных на улучшение жизни в городе.
Особенностью мероприятия станет участие представителей городской администрации, включая главу города Владислава Пинаева, который выступит с приветственным словом и обсудит актуальные вопросы развития молодежной политики. Кроме того, предусмотрено создание комфортных условий для участников: питание, транспортировка, охрана и медиа-сопровождение.
Важная роль отводится волонтерам, которые помогут участникам освоиться и успешно пройти все этапы форума. Ожидается, что итоги мероприятия найдут отражение в социальных проектах, предложенных молодыми участниками, и станут основой для дальнейшего взаимодействия молодежи с городом.
Форум станет площадкой для обмена идеями и формирования единого сообщества, стремящегося сделать Нижний Тагил лучше. Мероприятие призвано вдохновить молодежь на активные действия и способствовать их интеграции в общественную жизнь города.