В Нижнем Тагиле пройдет молодежный форум

Молодежный форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле!» соберет более 150 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Все события будут проводиться в МАУ ДОК «Звездный» имени В. Г. Удовенко. Программа форума включает тренинги, дискуссии, мастер-классы и презентации социальных проектов, направленных на улучшение жизни в городе.