В Нижнем Тагиле упала цена на щебеночный завод до 29 млн рублей

Спустя 6 месяцев в Нижнем Тагиле на популярном сайте объявлений снова появилось сообщение о продаже щебеночного производства. Ранее актив стоил 80 миллионов рублей, сейчас же цена вдвое меньше. Владелец пытается найти покупателя для своего бизнеса по цене в 29 миллионов рублей.