В Нижнем Тагиле упала цена на щебеночный завод до 29 млн рублей

Posted 6 марта, 14:08
Published 6 марта, 14:08
Modified 6 марта, 14:10
Updated 6 марта, 14:10
Спустя 6 месяцев в Нижнем Тагиле на популярном сайте объявлений снова появилось сообщение о продаже щебеночного производства. Ранее актив стоил 80 миллионов рублей, сейчас же цена вдвое меньше. Владелец пытается найти покупателя для своего бизнеса по цене в 29 миллионов рублей.
Завод находится вблизи района Голый Камень. Разрешение на разработку карьера, где добывают щебень, будет действовать еще около 13 лет. Стоит также подчеркнуть, что производство автоматизировано и управляется удаленно. Электроснабжение здесь обеспечивается за счет собственной трансформаторной подстанции.
Производство обладает высокой мощностью — около 90 кубометров щебня в час. Объем запасов сырья составляет 27 миллионов кубометров. Вся необходимая документация уже имеется.
Кроме всего прочего покупателю передается полный комплект оборудования и даже рабочий вагончик. Продавец уверяет, что у бизнеса уже сформирована клиентская база, что позволит новому владельцу оперативно начать работу и получать прибыль.
Летом 2022 года местные жители выражали недовольство по поводу загрязнения воздуха пылью от грузовиков, перевозящих щебень. Администрация города приняла меры и ограничила движение большегрузов через жилые районы. Владельцы завода провели замеры уровня пыли и шума, чтобы подтвердить соблюдение экологических норм.