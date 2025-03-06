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Posted 6 марта, 14:08

Published 6 марта, 14:08

Modified 6 марта, 14:10

Updated 6 марта, 14:10

В Нижнем Тагиле упала цена на щебеночный завод до 29 млн рублей

В Нижнем Тагиле упала цена на щебеночный завод до 29 млн рублей

6 марта 2025, 14:08
Фото: Все новости Нижнего Тагила.
Владелец щебеночного производства в Нижнем Тагиле снизил цену с 80 до 29 миллионов рублей. Продавец предлагает полностью автоматизированный завод с лицензией до 2038 года, клиентской базой и оборудованием.

Спустя 6 месяцев в Нижнем Тагиле на популярном сайте объявлений снова появилось сообщение о продаже щебеночного производства. Ранее актив стоил 80 миллионов рублей, сейчас же цена вдвое меньше. Владелец пытается найти покупателя для своего бизнеса по цене в 29 миллионов рублей.

Завод находится вблизи района Голый Камень. Разрешение на разработку карьера, где добывают щебень, будет действовать еще около 13 лет. Стоит также подчеркнуть, что производство автоматизировано и управляется удаленно. Электроснабжение здесь обеспечивается за счет собственной трансформаторной подстанции.

Производство обладает высокой мощностью — около 90 кубометров щебня в час. Объем запасов сырья составляет 27 миллионов кубометров. Вся необходимая документация уже имеется.

Кроме всего прочего покупателю передается полный комплект оборудования и даже рабочий вагончик. Продавец уверяет, что у бизнеса уже сформирована клиентская база, что позволит новому владельцу оперативно начать работу и получать прибыль.

Летом 2022 года местные жители выражали недовольство по поводу загрязнения воздуха пылью от грузовиков, перевозящих щебень. Администрация города приняла меры и ограничила движение большегрузов через жилые районы. Владельцы завода провели замеры уровня пыли и шума, чтобы подтвердить соблюдение экологических норм.

Ранее в Нижнем Тагиле за 100 млн рублей продавался ликеро-водочный завод.

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